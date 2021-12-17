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Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi - Son Dakika

Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi

17.12.2021 16:54

TikTok'ta yayınlanan bir video, hayrete düşürdü. Türkiye'de kaydedilen görüntüde, vatandaşlar önce deprem olduğunu sandı ama gerçek çok başka çıktı. Dev yılan, üzerindeki toprağı da yararak istikametine doğru ilerledi.

TikTok'ta yayınlanan bir video, çok ilgi gördü. Bir köyde kaydedildiği belirtilen görüntülerde, toprağın yarıldığı anlar yer aldı. Durumu fark eden köylüler ilk başta deprem olduğunu sandı ancak daha sonra fark ettikleri bir detay yüzünden asıl durumu öğrendiler.

DEV YILAN ÜZERİNDEKİ TOPRAĞI DA ATARAK İLERLEDİ

Videoda, dev bir yılanın üzerindeki toprağı da atarak istikametine doğru ilerlediği görüldü. Bu anda vatandaşın cep telefonu kamerası da kayıttaydı. Topraktan uzakta duran vatandaş, yılanın hareketlerini saniye saniye izledi.

ANAKONDA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Benzerlerine insanların yaşadığı yerlerde ender rastlanan yılanın, anakonda olduğu iddia edildi. Dünyanın en büyük yılanı olduğu bilinen anakondalar, zehirli olmamalarıyla tanınır. Ancak avlarını yakaladıklarında sımsıkı sararak büyük bir baskı oluşturur ve boğarak öldürürler.

Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi

Türkiye, Yılan, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi - Son Dakika
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