Herkes bayramda onlar görev başında - Son Dakika

Herkes bayramda onlar görev başında

Şehir giriş ve çıkışlarında denetimler sürüyor

ESKİŞEHİR - Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma yasağı süresince Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yağışlı havaya rağmen çalışmalarına devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının korona virüse (Covid-19) karşı aldığı tedbirler kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sürüyor. Yasak süresince pek çok vatandaş evlerinde kalarak buruk bir bayram geçirirken jandarma ekipleri çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Eskişehir'de de uygulama noktalarında trafik ve asayiş ekipleri bayramın üçüncü gününde denetimlere devam etti. Şehir giriş ve çıkışlarında araçlar durdurularak kontroller gerçekleştirilirken, izinli olmayan ve tedbirlere uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.