Son Dakika Haberleri: Herkes Bu Kuveyt Videosunu Görmek İçin Deliriyor | Kuveyt Hakkında İnanamayacağınız Gerçekler

Herkes Bu Kuveyt Videosunu Görmek İçin Deliriyor | Kuveyt Hakkında İnanamayacağınız Gerçekler

2 saat önce

Yüzölçümü bakımından çok küçük bir ülke olan Kuveyt Arabistan Yarımadası'nın kuzeydoğusunda yer almaktadır.

Yüzölçümü bakımından çok küçük bir ülke olan Kuveyt Arabistan Yarımadası'nın kuzeydoğusunda yer almaktadır. Basra Körfezine kıyısı olan Arap ülkelerinden biri olan Kuveyt Orta Doğunun en büyük ekonomilerinden birine sahiptir. Aynı zamanda Kuveytliler tarafından ülke coğrafi konumu itibari ile petrol gölü üzerinde yüzen bir ülke olarak tanımlanmaktadır. Varlığını tamamen petrole borçlu bir ülke olan Kuveyt'e gelin daha yakından bakalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:53 Kaynak: Youtube

Basra, Suudi Arabistan, Kuveyt, Genel
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