Herkes bu maçı bekliyor! Sivasspor karşısında Galatasaray'ın iddaa oranı...

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SİVASSPOR - GALATASARAY



Üst üste gelen puan kayıpları sonrası zirveden inen Sivasspor, Alanyaspor ve Ankaragücü galibiyetleriyle şampiyonluk yarışının içinde kalmaya devam etti.



Hücum alternatiflerinden Erdoğan Yeşilyurt sakat, kaptan Ziya Erdal maç saati netleşecek.



TD Rıza Çalımbay zorlu hava koşulları nedeniyle daha önce saat değişimi talepleri olduğunu ama her seferinde olumlu yaklaşılmadığını belirtti ve Galatasaray karşılaşması için; "19: 00'u neden 16: 00'ya çekiyoruz? Biz daha önce talep ettik, olmadı. 16: 00 değil 22: 30'da oynayalım." açıklamasını yapmıştı.



Üst üste 8 maç kazanarak şampiyonluk yarışına dahil olan Galatasaray'da Mario Lemina sevinci yaşanıyor. Gabonlu orta saha oyuncusu hafta arası takımla birlikte çalıştı ve bu zorlu maçta arkadaşlarını yalnız bırakmayacak.



Önümüzdeki hafta derbide Beşiktaş'ı konuk edecek sarı kırmızılılarda Adem Büyük, Ryan Donk ve Sofiane Feghouli sarı kart sınırında bulunuyor.



Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, son 6 Süper Lig maçında 7 gol attı.



Üyelerin yaklaşık %45'i, zirveyi derinden etkileyecek bu mücadelede sarı-kırmızıları 3 puana bir adım daha yakın görüyor.



Şampiyonluk yarışındaki bu kritik 90 dakikada, Galatasaray'ın Sivasspor karşısında maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum.



Sivasspor TD Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı öncesi açıklamalar...



