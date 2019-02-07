Herkes Bu Sudi Arabistan Videosunu Görmek İçin Çıldırıyor | Arabistan Hakkında İnanılmaz Gerçekler
1 saat önce
Suudi Arabistan, Arap Yarımadası'nda bulunan en büyük ülkedir.
Suudi Arabistan
, Arap Yarımadası
'nda bulunan en büyük ülkedir. İslam'ın en kutsal şehirlerinden Mekke
ve Medine bu ülkede olduğu için buraya iki kutsal caminin arazisi denilmektedir. Suudi Arabistan, Orta Doğu
'daki bütün körfez ülkelerinde olduğu gibi hızla gelişmektedir. Biz de bugün sizlere duyduğunuzda çok şaşıracağınız Suudi Arabistan hakkındaki inanılmaz gerçeklerden bahsedeceğiz.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:18 Kaynak: Youtube
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