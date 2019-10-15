Son Dakika Haberleri: Herkes bunu konuştu! Tüm alkışlar Merih Demiral'a...
Son Dakika Spor Herkes bunu konuştu! Tüm alkışlar Merih Demiral'a...

Herkes bunu konuştu! Tüm alkışlar Merih Demiral'a...

44 dakika önce

Juventus'ta forma giyen milli futbolcunun, maçın ikinci yarısında forması yırtıldı.

Herkes bunu konuştu! Tüm alkışlar Merih Demiral'a..., System.String[]

Juventus'ta forma giyen milli futbolcunun, maçın ikinci yarısında forması yırtıldı. Kenara gelirken yere düşen formasını yerden alan genç stoper, formasını yerden alarak üç kere öptü ve öyle giydi.


Hırsıyla eski milli futbolculardan Alpay Özalan'a benzetilen Merih'in bu hareketi sosyal medyada epey ilgi gördü ve binlerce paylaşım aldı.

Juventus, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:07 
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