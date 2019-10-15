Herkes bunu konuştu! Tüm alkışlar Merih Demiral'a...
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Juventus'ta forma giyen milli futbolcunun, maçın ikinci yarısında forması yırtıldı.
Juventus'ta forma giyen milli futbolcunun, maçın ikinci yarısında forması yırtıldı. Kenara gelirken yere düşen formasını yerden alan genç stoper, formasını yerden alarak üç kere öptü ve öyle giydi.
Hırsıyla eski milli futbolculardan Alpay Özalan'a benzetilen Merih'in bu hareketi sosyal medyada epey ilgi gördü ve binlerce paylaşım aldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:07
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