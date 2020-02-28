Herkes döviz rezervini izliyor
39 dakika önce
Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ bu hafta kur ve faiz cephesindeki gelişmelerin reel sektöre etkisini değerlendirdi.
Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ bu hafta kur ve faiz cephesindeki gelişmelerin reel sektöre etkisini değerlendirdi. Ağaoğlu, "Londra ile swap köprüsünü yıkmıştık. Şimdi yerle yeksan ettik" saptamasında bulunurken, Güldağ ekonomideki kaynak sıkıntısına dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:04
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