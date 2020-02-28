Herkes döviz rezervini izliyor

Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ bu hafta kur ve faiz cephesindeki gelişmelerin reel sektöre etkisini değerlendirdi. Ağaoğlu, "Londra ile swap köprüsünü yıkmıştık. Şimdi yerle yeksan ettik" saptamasında bulunurken, Güldağ ekonomideki kaynak sıkıntısına dikkat çekti.