Herkes döviz rezervini izliyor - Son Dakika
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Herkes döviz rezervini izliyor

39 dakika önce

Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ bu hafta kur ve faiz cephesindeki gelişmelerin reel sektöre etkisini değerlendirdi.

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Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ bu hafta kur ve faiz cephesindeki gelişmelerin reel sektöre etkisini değerlendirdi. Ağaoğlu, "Londra ile swap köprüsünü yıkmıştık. Şimdi yerle yeksan ettik" saptamasında bulunurken, Güldağ ekonomideki kaynak sıkıntısına dikkat çekti.

Hakan Güldağ, Ali Ağaoğlu, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:04 
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