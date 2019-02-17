Son Dakika Haberleri: Herkes Eskişehirspor Taraftarını Konuşacak"

Herkes Eskişehirspor Taraftarını Konuşacak"

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, yarın sahalarında Denizlispor ile yapacakları maçın "tarihe geçeceğini" belirtti.

Herkes Eskişehirspor Taraftarını Konuşacak
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, yarın sahalarında Denizlispor ile yapacakları maçın "tarihe geçeceğini" belirtti.

Çapa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Yer kaldığını bilsem 'Yarın saat 19.00'da stadyumda buluşuyor muyuz?' diye tweet atacağım. Bu sene Eskişehirspor'da her maçımızın bir hikayesi var. Denizlispor maçı şimdiden lig tarihine geçecek. Maç saatini düşündükçe heyecanımız artıyor. Yarın, Denizlispor maçında stadyumda her futbol adamını heyecanlandıracak bir atmosfer olacak. Herkes taraftarımızı konuşacak. Onlara layık bir oyun olsun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:12 Kaynak: AA

Fuat Çapa, Denizlispor, Eskişehirspor, Spor
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