Herkes evde kalıyor çiftçiler alın teri döküyor

Çiftçiler artan sıcaklara aldırmadan limon ve portakal ağaçlarının ilaçlamasını yapıp, tarlalarını sürdü

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkması yasaklanırken Tarım ve Orman Bakanlığının tarlalarda üretime devam etme kararı çiftçinin yüzünü güldürdü. Çiftçiler artan sıcaklara aldırmadan limon ve portakal ağaçlarının ilaçlamasını yapıp, tarlalarını sürdü.

100 bin hektar alanda narenciye üretimi gerçekleşen Kozan'da sabah erken saatte mesaiye başlayan narenciye üreticileri ve çiftçiler herkes evde kalırken onlar tarla ve arazide aralıksız mesai yaptı.

160 dönüm limon ve portakal bahçesi olan Yusuf Tepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanlığına çiftçilere üretim izni verdiği için teşekkür ederek, "Üreticiler, ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Yaş gıda sebze meyvelerin yüzde 40 turunç ve sebzeden oluyor. Benim 160 dönüm arazim var. Bunun 100 dönüm limon 60 dönümü portakal. Limon antiseptik özelliği olduğu için çok önemli bir ürün" dedi.

Çiftçiler çiçek açan portakal ve limon ağaçlarını mantar hastalığına ilaçlarken yaş sebze meyve için üretim yapan çiftçiler tarlalarını sürdü.

Kozan'da yüz bin hektar alanda narenciye üretimi gerçekleşiyor.