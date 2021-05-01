Herkes evde, onlar dışarıda - Son Dakika

Herkes evde, onlar dışarıda

01.05.2021 13:53
Herkes evde, onlar dışarıda, System.String[]

Sakarya'da 17 günlük tam kapanma kısıtlamasından muaf olan işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak geçiriyor.

Sakarya'da 17 günlük tam kapanma kısıtlamasından muaf olan işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak geçiriyor.

Pandemi ile mücadele sıkı tedbir ve önlemlerle devam ederken, Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak olan 17 günlük yeni bir kısıtlama kararı alınmıştı. Bu kapsamda kısıtlama günleri içinde olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl meydanlarda kutlanmadı. Kısıtlama kapsamında olmayan işçiler ise dayanışma gününde yine işlerinin başındaydı. Belediyelere bağlı temizlik işçileri Sakarya'nın cadde ve sokaklarını temizlerken, çalışma izni olan şantiye alanlarındaki işçiler de 1 Mayıs'ı görevlerinin başında geçirdi.

"Hiç bayram havasında kutlanmıyor"

Kısıtlama gününde çalışan ve tüm emekçilerin gününü kutlayan şantiye işçisi Ramazan Ergün, "Sıcakta çalışıyoruz. Pandemi de çalışan arkadaşlara da kolay gelsin. 1 Mayıs işçi bayramı deniliyor ama ben bu günü işçi bayramı olarak kutladıklarını görmedim. Çoğu zaman televizyonlardan gördüğümüz kadarıyla hep kargaşa, gürültü yani bayram havasında kutlanmıyor. Ben kutlamasında değil de hatırlanmasını daha iyi buluyorum. Çalışmak hem iyi, hem kötü. İyi yanı işimiz var çok şükür. Bu dönemde işsiz kalan eşimiz, dostumuz, vatandaşımız var. Onlara nazaran bizim işimiz iyi şükürler olsun. Kötü yanı da güneşin altında çalışıyoruz kavuruyor bizi ve bu biraz zorluyor oruçluyuz diye onu da atlatmaya çalışıyoruz. İşçi haklarını koruduklarını düşünüyorum ama biraz daha bu konunun üzerine düşülürse güzel olur. Sadece 1 Mayıs diye değil her zaman korunması gerek, tek istediğim bu. Bütün emekçi ve çalışan arkadaşlarımın, ağabeylerimin, ablalarımın, teyzelerimin hepsinin işçi bayramı kutlu olsun" dedi.

"Bizim işimiz temizlik işi olduğu için çalışıyoruz"

Ellerinden geldiği kadarıyla işlerinin başında olduklarını söyleyen belediye temizlik işçisi Ümit Arsav da, "Pandemiden dolayı 1 Mayıs'ta olsa fark etmiyor. Bizim işimiz temizlik işi olduğu için çalışıyoruz ve bu günlerde çalıştığımızda mesailerimizi alıyoruz. Sokakları hep temizliyoruz şuanda bir tane pislik ve çöpümüz yok elimizden geldiği kadarıyla da daha güzel işler yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Devletimiz ve milletimiz elimizden geleni yapıyoruz"

1 Mayıs günü işinin başında olan ve vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyaran belediye temizlik işçisi Nazmi Sezer ise şu ifadeleri kullandı:

"Biz de ailemizle beraber evimizde olmak isteriz. Bugün 1 Mayıs ve tüm arkadaşlarımın bayramını kutluyorum. Çok zor dönemlerden geçiyoruz. Devletimiz bir karar almış bu karara vatandaşlarımızın riayet etmesi gerekiyor. Vatandaşlara, gerekli olmadıkça evlerinden çıkmamalarını tavsiye ediyorum. Ama bizim işimiz bu. Evlerimize erzak almamız gerekiyor ama bu hastalık çok kötü bir hastalık evden çıktığımız sürece kurallara uymadığımız sürece bu hastalık devam edecek. Biz bir çalışanız, devletimiz için, milletimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Bende vatandaşlarımızdan rica ediyorum onlarda ellerinden geldiği kadar evlerinden çıkmasın" - SAKARYA

Herkes evde, onlar dışarıda
Herkes evde, onlar dışarıda
Herkes evde, onlar dışarıda
Herkes evde, onlar dışarıda
Herkes evde, onlar dışarıda
Herkes evde, onlar dışarıda
Herkes evde, onlar dışarıda
Herkes evde, onlar dışarıda
Herkes evde, onlar dışarıda
Herkes evde, onlar dışarıda

Ramazan Bayramı, Sakarya, 1 Mayıs, Bayram, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Herkes evde, onlar dışarıda - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi! Efsanenin ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, tedavi sürecinde ihmal olduğunu tespit etti Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi! Efsanenin ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, tedavi sürecinde ihmal olduğunu tespit etti Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı Elektronik haberleşme sektörüne ilişkin düzenleme! Artık en az 2 üniversite mezunu çalıştırmak zorundalar Elektronik haberleşme sektörüne ilişkin düzenleme! Artık en az 2 üniversite mezunu çalıştırmak zorundalar
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için         
13:51
Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor         
13:20
Neymar'la aşk yaşayan manken Barbara, çıplak pozlarının ardından Brezilyalı yıldızla mahkemelik oldu Neymar'la aşk yaşayan manken Barbara, çıplak pozlarının ardından Brezilyalı yıldızla mahkemelik oldu         
12:15
İngiltere'de maske ve sosyal mesafesiz 6 bin kişilik festival! Çılgınlar gibi eğlendiler İngiltere'de maske ve sosyal mesafesiz 6 bin kişilik festival! Çılgınlar gibi eğlendiler         
12:03
Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı         
11:52
Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu         
10:05
Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor         
09:39
Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı         
08:48
15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor         
00:28
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu         
00:01
Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek         
21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim         
18:04
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı         
16:18
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı         
16:01
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 14:04:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Herkes evde, onlar dışarıda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement