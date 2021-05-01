Herkes evde, onlar dışarıda - Son Dakika

Sakarya'da 17 günlük tam kapanma kısıtlamasından muaf olan işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak geçiriyor.

Pandemi ile mücadele sıkı tedbir ve önlemlerle devam ederken, Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak olan 17 günlük yeni bir kısıtlama kararı alınmıştı. Bu kapsamda kısıtlama günleri içinde olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl meydanlarda kutlanmadı. Kısıtlama kapsamında olmayan işçiler ise dayanışma gününde yine işlerinin başındaydı. Belediyelere bağlı temizlik işçileri Sakarya'nın cadde ve sokaklarını temizlerken, çalışma izni olan şantiye alanlarındaki işçiler de 1 Mayıs'ı görevlerinin başında geçirdi.

"Hiç bayram havasında kutlanmıyor"

Kısıtlama gününde çalışan ve tüm emekçilerin gününü kutlayan şantiye işçisi Ramazan Ergün, "Sıcakta çalışıyoruz. Pandemi de çalışan arkadaşlara da kolay gelsin. 1 Mayıs işçi bayramı deniliyor ama ben bu günü işçi bayramı olarak kutladıklarını görmedim. Çoğu zaman televizyonlardan gördüğümüz kadarıyla hep kargaşa, gürültü yani bayram havasında kutlanmıyor. Ben kutlamasında değil de hatırlanmasını daha iyi buluyorum. Çalışmak hem iyi, hem kötü. İyi yanı işimiz var çok şükür. Bu dönemde işsiz kalan eşimiz, dostumuz, vatandaşımız var. Onlara nazaran bizim işimiz iyi şükürler olsun. Kötü yanı da güneşin altında çalışıyoruz kavuruyor bizi ve bu biraz zorluyor oruçluyuz diye onu da atlatmaya çalışıyoruz. İşçi haklarını koruduklarını düşünüyorum ama biraz daha bu konunun üzerine düşülürse güzel olur. Sadece 1 Mayıs diye değil her zaman korunması gerek, tek istediğim bu. Bütün emekçi ve çalışan arkadaşlarımın, ağabeylerimin, ablalarımın, teyzelerimin hepsinin işçi bayramı kutlu olsun" dedi.

"Bizim işimiz temizlik işi olduğu için çalışıyoruz"

Ellerinden geldiği kadarıyla işlerinin başında olduklarını söyleyen belediye temizlik işçisi Ümit Arsav da, "Pandemiden dolayı 1 Mayıs'ta olsa fark etmiyor. Bizim işimiz temizlik işi olduğu için çalışıyoruz ve bu günlerde çalıştığımızda mesailerimizi alıyoruz. Sokakları hep temizliyoruz şuanda bir tane pislik ve çöpümüz yok elimizden geldiği kadarıyla da daha güzel işler yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Devletimiz ve milletimiz elimizden geleni yapıyoruz"

1 Mayıs günü işinin başında olan ve vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyaran belediye temizlik işçisi Nazmi Sezer ise şu ifadeleri kullandı:

"Biz de ailemizle beraber evimizde olmak isteriz. Bugün 1 Mayıs ve tüm arkadaşlarımın bayramını kutluyorum. Çok zor dönemlerden geçiyoruz. Devletimiz bir karar almış bu karara vatandaşlarımızın riayet etmesi gerekiyor. Vatandaşlara, gerekli olmadıkça evlerinden çıkmamalarını tavsiye ediyorum. Ama bizim işimiz bu. Evlerimize erzak almamız gerekiyor ama bu hastalık çok kötü bir hastalık evden çıktığımız sürece kurallara uymadığımız sürece bu hastalık devam edecek. Biz bir çalışanız, devletimiz için, milletimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Bende vatandaşlarımızdan rica ediyorum onlarda ellerinden geldiği kadar evlerinden çıkmasın" - SAKARYA