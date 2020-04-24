Herkes evde onlar üretimde - Son Dakika
Son Dakika Genel Herkes evde onlar üretimde - Son Dakika

Herkes evde onlar üretimde

6 saat önce

Herkes evde onlar üretimde Biberde Türkiye'nin 2. büyük üretim merkezi olan Mersin'de çiftçiler, korona virüs salgınına rağmen üretmeye devam ediyor Maske takarak hasat çalışmasını sürdüren işçilerin sosyal mesafeye de dikkat ettiği görüldü Çiftçi İbrahim Çetinkaya: "Biz inadına üretim...

Herkes evde onlar üretimde

Biberde Türkiye'nin 2. büyük üretim merkezi olan Mersin'de çiftçiler, korona virüs salgınına rağmen üretmeye devam ediyor

Maske takarak hasat çalışmasını sürdüren işçilerin sosyal mesafeye de dikkat ettiği görüldü

Çiftçi İbrahim Çetinkaya:

"Biz inadına üretim diyoruz"

MERSİN - Biber üretiminde Türkiye'nin 2. büyük üretim merkezi olan Mersin'de çiftçiler, korona virüs (Kovid-19) salgınına rağmen üretmeye devam ediyor.

Biberde Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olan Mersin'de çiftçiler, virüs salgınına rağmen hasat çalışmalarını sürdürüyor. Sokağa çıkma yasağı bulunan Mersin'de işi olanlar dışında hiç kimse dışarı çıkmazken, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde biber üretimi yapan çiftçiler ise çalışmalarını devam ettiriyor. Sabahın erken saatlerinde hasata başlayan işçiler, akşam 17.00'ye kadar biber toplamayı sürdürüyor.

"Hastalıktan dolayı sıkıntılarımız var ama yapacak bir şey yok"

20 yıldır bölgede çiftçilik yapan İbrahim Çetinkaya, şu anda biber üretimi ve hasadı dönemi olduğunu söyledi. Sabah 07.00'den akşam 17.00'ye kadar günlük 4-5 ton biber toplayarak sevkıyata gönderdiklerini ifade eden Çetinkaya, "Hastalıktan dolayı sıkıntılarımız var onu biliyoruz ama yapacak bir şey yok. İnsanlar virüsten dolayı hayatını kaybediyor. Biz ise üretmeye devam ediyoruz. Tabi sahada üretim biraz azaldı. Çünkü maliyetler çok yükseldi. Ancak biz yine inadına üretim diyoruz. Çünkü üretmeyi seviyoruz. Şu anda kentimiz biber üretiminde Antalya'dan sonra ikini sıradaki il konumunda. Kentte ortalama 20-25 dönüm arazide biber üretimi yapılıyor. Zor şartlarda yapıyoruz ama yinede üretiyoruz" dedi.

"Biz üretiyoruz, üretmeyi, Türkiye'yi seviyoruz"

Korona virüsten dolayı biber fiyatlarında sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden Çetinkaya, "Şu anda 2.5 liradan satış yapıyoruz. Geçen sene bu dönemde 4-4.5 lira arasında topluyorduk. Ancak insanlarımız yesin, evde kalsın, biz burada üretmeye hazırız. Tabi bu süreçte devlet büyüklerimiz çeşitli paketler hazırladılar. Bu paketlerde çiftçilerimiz yoktu. Onlardan üreticiye de bir paket hazırlamalarını istiyoruz. Sağlık çalışanlarımız ne kadar önemliyse üreticiler de bu ülke için önemli diye düşünüyoruz. İşte biz sokağa çıkma yasağı bulunmasına rağmen halen arazideyiz. Sabah erkenden başlıyoruz, akşama kadar çalışıyoruz. İnsanlara taze sebze yedirmeye çalışıyoruz. Biz üretiyoruz, üretmeyi, Türkiye'yi seviyoruz. Siz evlerde kalın biz üreteceğiz, siz taze sebze ve meyve yiyin. Herkes bu süreçte evinde otursun, biz üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Herkes evde onlar üretimde

Çetinkaya, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 01:54 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul oldu Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü Profesörden çekirge istilasına karşı tavsiye: İlaç yerine ördek veya tavuk kullanın Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi
Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı         
20:15
Türkiye'de ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı Türkiye'de ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı         
20:13
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı         
19:32
Marmaris'te domuz sürüsü sokağa indi Marmaris'te domuz sürüsü sokağa indi         
19:30
Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı         
19:22
Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu         
19:11
Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi         
19:10
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti         
19:04
Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi         
19:04
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi         
19:03
KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi         
18:48
MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı         
18:30
Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü         
18:30
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir         
18:20
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi         
18:18
Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı         
17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi         
17:52
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı         
17:49
Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti         
17:35
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı         
17:30
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi         
17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü         
17:20
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı         
17:19
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti         
17:14
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır         
17:12
103 yaşındaki Belçikalı kadın tam bir savaşçı çıktı! Koronavirüs dahil üç ölümcül salgını sağ atlattı 103 yaşındaki Belçikalı kadın tam bir savaşçı çıktı! Koronavirüs dahil üç ölümcül salgını sağ atlattı         
17:12
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı         
17:08
Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi         
17:02
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü         
17:02
Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 20:37:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Herkes evde onlar üretimde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]