Herkes evdeyken onlar 40 derece sıcakta serada çalışıyor - Son Dakika

Herkes evdeyken onlar 40 derece sıcakta serada çalışıyor

06.05.2021 09:47

Herkes evdeyken onlar 40 derece sıcakta serada çalışıyor Mersin'de tam kapanma döneminde de tarım işçileri ara vermeden çalışmaya devam ediyor Havaların ısınmasıyla özellikle seralarda sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu bir ortamda her gün 8 saat çalışan tarım işçileri, "Evden çıkmayın.

Herkes evdeyken onlar 40 derece sıcakta serada çalışıyor

Mersin'de tam kapanma döneminde de tarım işçileri ara vermeden çalışmaya devam ediyor

Havaların ısınmasıyla özellikle seralarda sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu bir ortamda her gün 8 saat çalışan tarım işçileri, "Evden çıkmayın. Biz sizin için çalışıyoruz" mesajı verdiler

MERSİN - Mersin'de tam kapanma döneminde de tarım işçileri ara vermeden çalışmaya devam ediyor. Havaların ısınmasıyla özellikle seralarda sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu bir ortamda her gün 8 saat çalışan tarım işçileri, Türkiye'ye seslenerek, "Onlar evlerinden çıkmasınlar, biz onlar için çalışıyoruz" mesajı verdiler.

Korona virüs salgınında vaka ve vefat sayılarının giderek artması üzerine tam kapanmaya giden Türkiye'de, tarım işçileri ara vermeden ülkeyi doyurmak için çalışmaya devam ediyorlar. Mersin'in ve Türkiye'nin sebze deposu olan merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde de bir taraftan üretim devam ederken, bir taraftan da hasat yapılıyor. Özellikle örtü altı üretimin yoğun olduğu bölgede, tarım işçileri sıcak havanın etkisini iyice hissettirmesine karşın hasadı ara vermeden sürdürüyor. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler, serada 40 dereceyi bulan sıcakta, sabahın erken saatlerinde başladıkları mesailerinde gün boyu dolmalık biber topluyor. Ramazan ayı dolayısıyla birçoğu oruç olan işçilerin tek sıkıntısı ise tam kapanma nedeniyle topladıkları ürünlerin ellerinde kalması.

Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz da Kazanlılı üretici Süleyman Yaman'ın serasında hasada devam eden işçileri yalnız bırakmayarak, onlarla birlikte biber topladı.

"Onlar evlerinden çıkmasınlar, biz onlar için çalışıyoruz"

Serada biber toplayan tarım işçisi Hedibe teyze, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz pandemide de çalışmaya devam ediyoruz. Oruç da tutuyoruz. Şu an herkes evinde oturuyor, biz onlar için çalışıyoruz, topluyoruz, üretiyoruz. Onlar evlerinden çıkmasınlar, biz onlar için çalışıyoruz" dedi.

Günde 8 saat çalıştıklarını ve her işçinin 500-600 kilogram biber topladığını belirten Hedibe teyze, "Tabi ki zorlanıyoruz. Hava sıcak, seranın içindeyiz ve bazen sıcaklık 40 dereceyi buluyor. Çok zorlanıyoruz, terlerimiz üstümüzden akıyor ama çalışmamıza da ara vermiyoruz" diye konuştu.

İki yıllık üniversite mezunu 26 yaşındaki Mihriban Mininci de, "Sıcaklar da başladı. Mersin'in zaten sıcağı ve nemi çok fazla, Ramazan ayındayız. Birçok annemiz burada çalışıyor ve oruç tutmalarına rağmen burada çalışma zorunluluğu var. Siz evde kalın, biz sizin karnınızı doyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ürünü tarlada bırakmak istemiyoruz. Arkadaşlarımız emek çekiyorlar"

Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz ise sağlığın çok önemli olduğunu, ancak 17 günlük tam kapanma döneminde çiftçilerin büyük zorluk yaşadıklarını söyledi. Ürünlerin satılmadığını dile getiren Yılmaz, "Haller bomboş, pazarlarımız kapalı. Ülke genelinde pazarlarımız açık olsaydı bir nebze de olsa çiftçimizin ürünleri kısmen pazarlarda değerlenecekti ama maalesef sadece marketler zincirine mahkum kaldık. Ürünü tarlada bırakmak istemiyoruz; arkadaşlarımız emek çekiyorlar. Ürün yetişmiş, dalından koparmak zorundayız. Para etse de etmese de yine emek verip, para harcayıp ürünlerimizi seradan çıkarmak zorundayız" dedi.

Yılmaz, sıkıntıların giderilebilmesi için ülke genelinde semt pazarlarının açılması talebinde bulundu. Bu konuda Mersin'de de il yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını dile getiren Yılmaz, çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Herkes evdeyken onlar 40 derece sıcakta serada çalışıyor
Herkes evdeyken onlar 40 derece sıcakta serada çalışıyor
Herkes evdeyken onlar 40 derece sıcakta serada çalışıyor
Herkes evdeyken onlar 40 derece sıcakta serada çalışıyor
Herkes evdeyken onlar 40 derece sıcakta serada çalışıyor
Herkes evdeyken onlar 40 derece sıcakta serada çalışıyor
Herkes evdeyken onlar 40 derece sıcakta serada çalışıyor
Herkes evdeyken onlar 40 derece sıcakta serada çalışıyor
Herkes evdeyken onlar 40 derece sıcakta serada çalışıyor
Herkes evdeyken onlar 40 derece sıcakta serada çalışıyor
Herkes evdeyken onlar 40 derece sıcakta serada çalışıyor
Herkes evdeyken onlar 40 derece sıcakta serada çalışıyor
Herkes evdeyken onlar 40 derece sıcakta serada çalışıyor
Herkes evdeyken onlar 40 derece sıcakta serada çalışıyor
Herkes evdeyken onlar 40 derece sıcakta serada çalışıyor

Akdeniz, Mersin, Tarım, Oruç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Herkes evdeyken onlar 40 derece sıcakta serada çalışıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı Azeri sunucunun Bill Gates'e 'Çip' yorumu izleyenleri kahkahaya boğdu: Koyabilse önce avradına çip takar Azeri sunucunun Bill Gates'e 'Çip' yorumu izleyenleri kahkahaya boğdu: Koyabilse önce avradına çip takar Meral Akşener'den DEVA ve Gelecek Partisi'ne ittifak sinyali: İşbirliği söz konusu olabilir Meral Akşener'den DEVA ve Gelecek Partisi'ne ittifak sinyali: İşbirliği söz konusu olabilir Siber dolandırıcıların gözü emekli ikramiyelerinde! Dolandırıcıların yeni yöntemleri pes dedirtti Siber dolandırıcıların gözü emekli ikramiyelerinde! Dolandırıcıların yeni yöntemleri pes dedirtti Türkiye sınırında 'Mülteci akını' iddiası: Yakalanmamak için kaçıyorlar! Türkiye sınırında 'Mülteci akını' iddiası: Yakalanmamak için kaçıyorlar! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'Kritik tarihler' için uyardı: 16-17 Mayıs'ta insanlar geri dönecek, tedbirli olunmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'Kritik tarihler' için uyardı: 16-17 Mayıs'ta insanlar geri dönecek, tedbirli olunmalı Dünya gözü düşecek dev rokette! Türkiye de tehlike altında Dünya gözü düşecek dev rokette! Türkiye de tehlike altında Film gibi kovalamaca! 100 kilometre kaçıp polis aracına çarptı, saatler sonra yakayı ele verdi Film gibi kovalamaca! 100 kilometre kaçıp polis aracına çarptı, saatler sonra yakayı ele verdi

Son Dakika Haberleri
10:26 Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı
10:23 Kumar oynarken yakalandı, "Rüyamda görmüştüm" dedi
10:22 Azeri sunucunun Bill Gates'e 'Çip' yorumu izleyenleri kahkahaya boğdu: Koyabilse önce avradına çip takar
10:16 Gençlerbirliği fiilen küme düşerse, kulübün başına Rizespor Başkanı Hasan Kartal geçebilir
10:15 Meral Akşener'den DEVA ve Gelecek Partisi'ne ittifak sinyali: İşbirliği söz konusu olabilir
10:11 ABD ve NATO gövde gösterisi için sahnede! Balkanlarda gerçekleşecek dev tatbikatın hazırlıkları başladı
09:57 Siber dolandırıcıların gözü emekli ikramiyelerinde! Dolandırıcıların yeni yöntemleri pes dedirtti
09:50 Yüzlerce kilo sebze çöp dağları oluşturdu
09:47 Fatih Altaylı'dan, Mustafa Cengiz'e zehir zemberek sözler: Senin ar damarın var mı?
09:19 Türk takımları için tehlike çanları çalıyor! Chelsea, Premier Ligi ilk 4'te bitiremezse Türkiye şampiyonu Avrupa'ya direkt gidemeyecek
Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu         
10:26
Kumar oynarken yakalandı, Kumar oynarken yakalandı, "Rüyamda görmüştüm" dedi         
10:24
Gençlerbirliği fiilen küme düşerse, kulübün başına Rizespor Başkanı Hasan Kartal geçebilir Gençlerbirliği fiilen küme düşerse, kulübün başına Rizespor Başkanı Hasan Kartal geçebilir         
10:17
ABD ve NATO gövde gösterisi için sahnede! Balkanlarda gerçekleşecek dev tatbikatın hazırlıkları başladı ABD ve NATO gövde gösterisi için sahnede! Balkanlarda gerçekleşecek dev tatbikatın hazırlıkları başladı         
10:11
Sosyal medya fenomeni olmak uğruna canlarını tehlikeye attılar Sosyal medya fenomeni olmak uğruna canlarını tehlikeye attılar         
09:54
Yüzlerce kilo sebze çöp dağları oluşturdu Yüzlerce kilo sebze çöp dağları oluşturdu         
09:51
Tüm servetini ABD'li eşine bıraktı, gayrimenkul zengini Tatlıcı ailesi karıştı! Tüm servetini ABD'li eşine bıraktı, gayrimenkul zengini Tatlıcı ailesi karıştı!         
09:31
Türk takımları için tehlike çanları çalıyor! Chelsea, Premier Ligi ilk 4'te bitiremezse Türkiye şampiyonu Avrupa'ya direkt gidemeyecek Türk takımları için tehlike çanları çalıyor! Chelsea, Premier Ligi ilk 4'te bitiremezse Türkiye şampiyonu Avrupa'ya direkt gidemeyecek         
09:20
Tekneyle denize açılıp çıplak poz veren turist kadınlar gözaltına alındı Tekneyle denize açılıp çıplak poz veren turist kadınlar gözaltına alındı         
22:12
Görevden alınan eski bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kardemir'e yönetim kurulu üyesi oldu Görevden alınan eski bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kardemir'e yönetim kurulu üyesi oldu         
21:16
MHP ile yaşanan gerginlik sonrası Habertürk'te peş peşe ayrılıklar MHP ile yaşanan gerginlik sonrası Habertürk'te peş peşe ayrılıklar         
20:45
Kalben'in kendisine Kalben'in kendisine "Zayıflasan keşke" diyen takipçisine verdiği yanıt paylaşım rekoru kırıyor         
19:51
Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde         
16:50
Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi         
16:09
Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti         
15:30
Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu         
15:04
20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2021 10:32:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Herkes evdeyken onlar 40 derece sıcakta serada çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement