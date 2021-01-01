Herkes evinde, onlar mesaide - Son Dakika

Herkes evinde, onlar mesaide

01.01.2021 14:59
Herkes evinde, onlar mesaide, System.String[]

Kırşehir'de, kısıtlamaların başlaması ve yeni yılın ilk gününde insanlar istirahatte iken onlar mesai yapıyor.

Kırşehir'de, kısıtlamaların başlaması ve yeni yılın ilk gününde insanlar istirahatte iken onlar mesai yapıyor.

Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evde olduğu saatlerde cadde ve sokaklarda ki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Kırşehir'in sokaklarındaki mesailerinde de, şehrin temizliği için çalışıyor. Temizlik görevlisi Erbay Tahtacı, "Yeni yılın ilk gününde görevimiz başındayız. Belediye ekibi olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlk günde başlamış olan çalışmamız son güne kadar devam edecek" dedi.

Şenol Çoban ise insanların maskelerini sokaklar yerine çöp tenekelerine atmalarını istedi. Çoban açıklamasında, "Temizlik yapıyoruz ama insanımız hala maskelerini çöp kutuları yerine yerlere atıyor. Araç ve insanlar olmadığından işimizi daha temiz şekilde yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Temizlik görevlilerinin yanı sıra fırıncılar da vatandaşın mağdur olmaması için aktif mesailerini sürdürdü. Fırıncı Mehmet Raşit Akyüz, "Kısıtlama da vatandaşın mağdur olmaması işin çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ekmek üretimi kısıtlama boyunca aksatmasan devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Kırşehir polisi de kentin farklı noktalarında denetimler yaparak, kısıtlamayı ihlal eden şahıslara ceza yazıyor. - KIRŞEHİR

Herkes evinde, onlar mesaide
Herkes evinde, onlar mesaide
Herkes evinde, onlar mesaide

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Herkes evinde, onlar mesaide - Son Dakika


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