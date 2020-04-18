Herkes evinde tarım işçileri soğan tarlasında - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Herkes evinde tarım işçileri soğan tarlasında - Son Dakika Ekonomi

Herkes evinde tarım işçileri soğan tarlasında

13 dakika önce

Türkiye'nin turfanda soğan ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Adana'da hasat sürüyor.

Herkes evinde tarım işçileri soğan tarlasında, System.String[]

Türkiye'nin turfanda soğan ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Adana'da hasat sürüyor. 31 ilde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen yasak kapsamının dışında tutulan çiftçiler ve tarım işçileri, sabahın erken saatlerinde tarlaya gelip ekmek paraları için hasada başladı.


Verimli arazilerin bulunduğu Adana'da 31 ilde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen yasak kapsamının dışında tutulan ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden kente gelen tarım işçileri soğan hasadı için erken saatlerden itibaren tarlalarda çalışmaya başladı.


Kurumuş soğanların sökümünü yapıp çuvallara dolduran işçilerin soğanları elcileri tarafından sayılarak kamyonlara yüklenip satışa hazır hale getiriliyor. Bu soğanlar daha sonra talebe göre Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.


"Soğan ihraç edilmezse çiftçinin elinde kalacak"


Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde yaklaşık 33 bin dönüm alanda soğan ekildiğini hatırlatarak dönüm başına da 3-4 ton verim alınabileceğini söyledi. Doğan, korona virüs nedeniyle sınır kapılarının kapalı olduğu için soğanın yurt dışına çıkamadığını ancak soğanın ihracatı için devletin izin vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Taze soğanlar piyasaya girdi. Fiyatlarda 2 ile 2 buçuk lira arasında fiyatları değişmekte. Eğer ihracat yapılmazsa fiyatlar daha da aşağı düşecektir. Halen depolarımızda kuru soğanlarımız var. Devletimizden bizler biran önce soğan ihracatının açılmasını istiyoruz. Eğer bu soğanlar yurt dışına gitmezse inanın iç piyasada fazla olacaktır. Eğer yurt dışına gitmezse bu soğanlar çiftçilerimizin elinde kalacaktır" ifadelerini kullandı.


"Sağlık ne kadar önemliyse tarımda o kadar önemli"


31 ilde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen yasak kapsamının dışında tutulan çiftçi ve tarım işçilerine de değinen Başkan Doğan, daha sonra şunları söyledi:


"Geçen hafta sokağa çıkma yasağı olduğunda çiftçilerimizin bir kısmı acil ekim, dikim ve fideleri için arazide kaldı. Bu yasakta ise bakanlığımız çiftçilerimizi sokağa çıkma yasağından muaf tutunca çiftçilerimiz çok sevindi çünkü şuan Adana bölgesinde hasat, ekim, dikim ve çapalama devam etmekte. Çiftçilerimiz ve mevsimlik tarım işçileri bundan memnun. Çiftçilerimiz zarar etmeyecekler en azından. Çiftçilerimiz muaf olmasa üretim durur, üretim olmazsa hayat durur ve kıtlığa kadar gider. Sağlık ne kadar önemliyse tarımda o kadar önemlidir."


"Rekolte iyi"


Soğanda rekoltenin iyi olacağını vurgulayan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Havalar bu sene iyi gitti. Çiftçilerimizde ilaçlamayı bu sene daha az yaptı. Eğer soğan erken sökülmeseydi dönüm başına 1 ila 1 buçuk ton daha fazla verim alınabilirdi. Eğer soğanın hasatını geciktirirseniz soğanlar büyür ve lokantalar kapalı olduğu için soğanlar elde kalır. Biran önce yurt dışına ihracat izni getirilirse büyük soğanlar oralara gönderilecektir" diye konuştu.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin üretimde aksaklık yaşanmaması için tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde bulunan çiftçinin, üreticinin ve gıda sektöründe çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasıysa günlük para kazanan tarım işçilerini sevindirdi. Tarım işçilerinden Emine Yuşah, "Allah razı olsun devlet izin verdi çalışıyoruz. Çalışmazsak ne yaparız. İşimiz yok, mesleğimiz yok" diye konuştu.


"250-300 işçi çalışıyor"


Bir başka işçi Ahmet Fırat ise 250-300 işçinin tarlada olduğunu belirterek, "Bugün sokağa çıkmak yasak ama tarım işçilerine serbest. Bizler de tarım işçileri olarak Türkiye ekonomisinde bulunmak istiyoruz. Zararına da olsa mal kaldırıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eğer devlet hiç izin vermezse mahsuller tarlada kalır. İzin verdi sağolsun bizler de 250-300 işçi olarak çalışıyoruz. İzin verilmese eğer herkes evlerinde aç kalacak" ifadelerini kullandı.


"Hem ülkemiz hem de bizler faydalanıyoruz"


İşçilerin elcisi Enver Çizik, "Tarım ülkemizin bel kemiği. Devletimizin devam dedikçe bizlerde sosyal mesafeyi koruyarak hasada devam ediyoruz. Hem ülkemiz hem de bizler faydalanıyoruz. İnşallah Allah ülkemizi bu virüsten kurtarır" dedi. - ADANA

Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 09:01 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yorgun gözleriyle tanınan hemşire, yaşadıkları süreci paylaştı: 1 aydır oğlumu görmüyorum
Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor Türkiye nüfusunun yüzde 27,5'i çocuk (1) Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara muvafakat vermeyin Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi Türkiye'nin duayen profesörlerinden Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor Dünkü rekorun ardından bugün düşüşe geçen altının gram fiyatı, 376 liradan işlem görüyor Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı Vaktini evde geçiren Murat Boz, Instagram hesabından kaslı vücudunu paylaşarak şov yaptı Türkiye'nin koronavirüs sonrası boş kalan meydanları ve hava kalitesinin artması uzaydan görüntülendi Profesör Haznedaroğlu, koronavirüsün vücuda etkisini tetikçi örneği üzerinden anlattı Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim 129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
Tartışmaların odağındaki Prof. Ovalı: İlaç o kadar etkili ki, çok kısa sürede hastaların düzelmesini umut ediyoruz Tartışmaların odağındaki Prof. Ovalı: İlaç o kadar etkili ki, çok kısa sürede hastaların düzelmesini umut ediyoruz         
09:04
Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı diledi Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı diledi         
09:01
Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de tüm ilçeye kumanya dağıtıyor Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de tüm ilçeye kumanya dağıtıyor         
08:54
Acun Ilıcalı, Ünlüler takımına öfke kustu: Yapılan en büyük ayıplardan birisi Acun Ilıcalı, Ünlüler takımına öfke kustu: Yapılan en büyük ayıplardan birisi         
08:03
Çorum'da, 20 Somalili şahsı yol kenarına bırakıp kaçan araç kayıplara karıştı Çorum'da, 20 Somalili şahsı yol kenarına bırakıp kaçan araç kayıplara karıştı         
06:21
Adana'da bir bankanın camını kırıp içeri girince yakayı ele veren şahıs: Benim adım felaket Adana'da bir bankanın camını kırıp içeri girince yakayı ele veren şahıs: Benim adım felaket         
04:12
ABD Başkanı Trump, koronavirüs kaynaklı 60 ila 65 bin ölüm tahmin ettiklerini söyledi ABD Başkanı Trump, koronavirüs kaynaklı 60 ila 65 bin ölüm tahmin ettiklerini söyledi         
02:24
Mesut Barzani liderliğindeki KDP'den PKK'ya eleştiri: Kürt halkı ağır bedeller ödedi Mesut Barzani liderliğindeki KDP'den PKK'ya eleştiri: Kürt halkı ağır bedeller ödedi         
01:26
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu         
00:32
Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu         
00:29
Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum         
00:00
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı         
00:00
Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı         
23:34
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü ifşa etti Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü ifşa etti         
23:25
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz         
23:24
Gülben Ergen'den, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz! Gülben Ergen'den, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!         
23:13
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı         
22:43
Türk tıp dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüsten öldü Türk tıp dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüsten öldü         
22:38
Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü         
22:26
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı         
22:24
Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, bunalıma girip intihar etti Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, bunalıma girip intihar etti         
22:03
Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı         
21:38
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı         
21:31
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek         
21:15
Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor         
21:15
FETÖ'nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü FETÖ'nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü         
21:13
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce "Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz" dediği ortaya çıktı         
20:56
Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti         
20:53
Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu         
20:33
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı         
20:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2020 09:14:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Herkes evinde tarım işçileri soğan tarlasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]