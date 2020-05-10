- Herkes evlerinde onlar sokakta - Son Dakika

- Herkes evlerinde onlar sokakta

MANİSA - İçlerinde Manisa'nın da olduğu 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 7 haftadır sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar 4 saatlik sokağa çıkma serbestliğini parklarda dolaşarak geçiriyor. Herkesin evlerinde olduğu bir gün de sokağa çıkan yaşlılar park ve bahçelerde gezerek güneşli havanın tadını çıkardı.

İçişleri Bakanlığı tarafından aralarında Manisa'nın da olduğu 24 ilde devam ettirilen sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 24.00'e kadar sürerken 7 haftanın sonunda ilk kez sokağa çıkma serbestliği tanınan 65 yaş ve üstü vatandaşlar Turgutlu'da parklara akın etti. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sadece yaşlı vatandaşların olduğu park ve bahçelerde güneşli havanın keyfini çıkaran 65 yaş ve üstü vatandaşların meske taktıkları ve sosyal mesafe kurallarına uydukları görüldü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar risk grubunda oldukları için 7 haftadır sokağa çıkamıyorlardı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 65 yaş ve üstü vatandaşlar 4 saatliğe sokaklarda ve parklarda sosyal mesafe kuralına uyarak dolaştılar. Temiz ve güzel havanın tadını çıkaran yaşlı vatandaşlar özellikle yeşil alanlarda yürüyüşler yaptı.