Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ikinci devre çok farklı bir takımı sahada göreceklerini belirterek, "Son ana kadar oyunu bırakmayacak ve kazanma arzusunu rakibe kabul ettiren bir takım olacağız" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ikinci devre çok farklı bir takımı sahada göreceklerini belirterek, "Son ana kadar oyunu bırakmayacak ve kazanma arzusunu rakibe kabul ettiren bir takım olacağız" dedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. İkinci yarı Fenerbahçe'nin gücünü herkesin hissedeceğini belirten tecrübeli teknik adam, "İnanmak kelimesini çok kullandık. İnan Fenerbahçe'yi çok tekrarladık. Biz Fenerbahçe'nin gücüne ve büyüklüğüne inanıyoruz. Fenerbahçe'nin büyüklüğüne, taraftarına ve yönetenlerin karizmasına inanıyoruz. Fenerbahçe'nin inanması o kadar doğal ki Fenerbahçe ligde bulunduğu yeri ile kıyaslanacak bir takım değil. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Bu gelinen noktanın asla kabul edilemez olduğunu biliyoruz. Buna ikinci devre cevap vereceğiz. Herkes Fenerbahçe'nin gücünü hissedecek. 35 bin taraftarımız stada gelerek desteklemiş. Bu en üst seyirci ortalaması. Bunu ligdeki durumumuz ile kıyaslamıyoruz. Bunun adı tutkudur. Fenerbahçe'de olmak ve Fenerbahçe'yi temsil etmek ayrı güç. Bu güçle her zaman hayata 1-0 önde başlarsınız. Öz güvenimizle yeteneklerimizi birleştirince ikinci yarı bizi göreceksiniz. Taraftarın ve camianın beklediği mücadelenin içinde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.



"SON ANA KADAR BIRAKMAYACAĞIZ"



Fenerbahçe'nin ikinci devre kazanma arzunu sahaya yansıtarak bir oyun oynayacaklarını belirten Yanal, "Herkes son ana kadar oyunu bırakmayacak. Son ana kadar oyunun her alanında taraftarın beklediği oyunu ve çubuklunun coşkusunu bilerek oyuncularımızın mücadele etmesini istiyoruz. Kazanma arzusunu rakibe kabul ettiren bir takım olmalıyız. Ortaya koyacağımız tavır kazanmanın önüne geçmeli. Bu tavrı ve kimliği herkesin bilmesi ve bunun bilinciyle sahaya çıkması gerektiğine inanıyorum. Tabii işin teknik kısımları da var ama skor başka tavır başka. Bizim tavrımız her zaman kazanmaya yöneliktir. Büyüklüğünü asla hiçbir şikayetle örtmeye çalışmayan bir takım olmak zorundayız. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü dolduran değerler bunu söylüyor. Biz de asla hiçbir şeyden şikayet etmeden bir takım kurmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.



"ZİRVE YARIŞININ GERİSİNDE KALMAYACAĞIZ"



İkinci devre asla geriye bakmadan yollarına devam edeceklerini belirten Yanal, "Her kampın zorluğu vardır. Her takım için böyle. Ama biz beceremediklerimizi, ortaya koyamadıklarımızı anlamaya çalıştığımız bir kamp yapacağız. Bulunduğumuz konum bunu yapmamız gerektiğini gösteriyor. Üç kulvarda varız. İkinci yarı lig yarışında da geride kalacağımızı düşünmüyorum. İlk yarı tablosunu bir kenara bıraktığımızda yani ikinci yarı cetvelinde zirvede yer alan takımlardan biri olmalı. Bugün bulunduğumuz yerden dolayı zorlu bir yarış içindeyiz. Biz elbette ki her maçı kazanmak için oynarız. Asla arkamıza bakmayacağız. Geçmişle uğraşmadan önümüzdeki hedeflere koşmak istiyoruz. Biz arkamızla ilgilenmeyeceğiz. Ben kendimde o heyecanı görüyorum. Bunu da arkadaşlarıma anlatıyorum. Biz duyulan sorumlulukların altından kalkabilecek bir ekiple çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"VOLKAN DEMİREL TAKIMA ÇOK ŞEY KATACAK"



Yanal, affedilerek kamp kadrosuna alınan Dirar, Aatif ve Volkan Demirel hakkında ise şunları söyledi:



"Fenerbahçe asla kalitenin altında bir iş yapmadı. Kaliteli ve önemli işleri başarmış insanlarla buluştu. Bu oyuncular Fenerbahçe'nin oyuncusu. Bu tasarrufu doğru kullanmak önemli. Başkanımızın güzel özeleştiri yaptığı yerler var. O gün doğrular oydu. Bugün doğrular bu. Bizim hizmet yerimiz Fenerbahçe'dir. Benim yaptığım görüşmeler sonucu en ufak bir problem olacağını düşünmüyorum. Aatif ve Dirar kulübü çok iyi tanıyor. Camiayı çok iyi biliyor. Bugün de aynı yarışın içinde olmamasının üzüntüsünü onlarda gördüm. Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye mal olmuş bir isim. Cemil'ler, Can'lar, Ogün'ler, Lefter'ler Fenerbahçe için önemli isimler. Volkan da daha henüz yaşarken buna mal olmuş bir isim. Önemli bir figür. Her aile içinde olduğu gibi kavgalar olacaktır. Volkan da bir olay yaşadı. Bu yaptığı hizmeti ne gölgeler ne de yok eder. Hepimizin ailesinde kavgaları yok mu var. Volkan önemli bir değer. Volkan hayatını Fenerbahçe ile yaşayan bir isim. Başkanımızla olan ilişkileri de biliyorum. Volkan'ın bu takıma katacağı çok şey var. Affetmek en büyük intikamdır. O alındı."



"BANA TRANSFER SORMAYIN"



Yanal, transfer çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Devre arası transfer yapmak zordur. Transfer için 'Kim' sorusu yöneltiliyor. Bunu benden duymak saçma. Bu bir süreç. Rakiplerimiz var, takımlar var. Bunları gözetmek gerek. Bize transfer sormayın. Yüzde 100 emin olun transfer çalışmaları devam ediyor. Fenerbahçe'nin değerlerinde bir işlem gerçekleşeceğine herkesin emin olması gerek" değerlendirmesini yaptı.



