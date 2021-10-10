Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı - Son Dakika

Hazar Denizi doğusundan Hindistan'a uzanan bölgede üreyen ve genelde aynı bölgede yaşamını sürdüren Kara Taşkuşu'nun ilk defa Türkiye'de görüntülenmesi heyecan yarattı. Çok sayıda fotoğrafçı, kuşun en iyi pozunu çekmek için birbiriyle yarıştı.

"10 YIL ÖNCE İSRAİL'DE KAYDI VAR"

Türkiye için bir ilk tür özelliği taşıyan Kara Taşkuşu görüntüleyen Ali Atahan, "Hindistan'dan Yeni Gine adasına kadar da kışlayan bir kuş. Bunlar bazen sonbaharda serbest dağılabiliyorlar. Avrupa yönüne, Ortadoğu veya doğu Afrika yönüne dağılabiliyorlar. Bugün bir tanesi Hatay'a geldi. Türkiye için yeni bir kayıt. Daha önce hiç görülmemişti. En yakın Kıbrıs'ta gözlemlendi. Bir kaç yıl önce yaklaşık 10 yıl önce de İsrail'de bir kaydı var" dedi.

"1999 YILINDAN BERİ TAKİPTEYİZ"

1999 yılından beri Milleyha Sulak Alanda kuş gözlemi yaptıklarını belirten Atahan, "Alanı düzenli olarak takip ediyoruz. Bu Kara Taşkuşu ile birlikte Milleyha Sulak Alanda kaydedilen 287 kuş türü oldu. Kara Taşkuşu küçük siyah beyaz renkli bir kuş" dedi.