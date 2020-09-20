Herkes güreş sandı, tekme ve yumruklar havada uçuştu - Son Dakika

Herkes güreş sandı, tekme ve yumruklar havada uçuştu

-Sokak ortasındaki iki kişinin kavgası, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da iki kişinin sokak ortasındaki kavgası vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İlk başlarda güreşi andıran görüntülerde, daha sonra yumruk ve tekmeler konuştu. Kavga, taraflardan birisinin kaçmasıyla son buldu.

Dün akşam Muratpaşa ilçesinde çekildiği belirtilen görüntülerde, iki kişi Konyaaltı Varyantlarda nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü kavga etmeye başladı. O sırada kavgaya denk gelen bir kişi de araç içerisinden o anları cep telefonuyla kaydetmeye başladı. İlk başlarda güreşi andıran ikilinin kavgasında, ardından tekme ve yumruklar konuştu.

Kavga bir süre sonra taraflardan birisinin kaçmasıyla son buldu.