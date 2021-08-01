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'Herkes için adil ve ekolojik bir dünya mümkün' - Son Dakika

'Herkes için adil ve ekolojik bir dünya mümkün'

01.08.2021 07:59
'Herkes için adil ve ekolojik bir dünya mümkün', System.String[]

Deniz ve Doruk Dolapçıoğlu gelecek için mücadele veren iki kardeş... Deniz 13 yaşında ve bu yıl 8'inci sınıfa geçti.

Deniz ve Doruk Dolapçıoğlu gelecek için mücadele veren iki kardeş... Deniz 13 yaşında ve bu yıl 8'inci sınıfa geçti. 16 yaşındaki Doruk ise bu yıl 10'uncu sınıfa gidecek. 2019'da gelecek için mücadele etmeye karar verip 'Yok Olmadan Harekete Geç' isimli bir Instagram hesabı açtılar. O zamandan beri yaşanabilir bir gelecek için mücadele ediyor ve karar alıcılara seslerini duyurmaya çalışıyorlar. "Önceki nesillerin içinde yaşadığı yeşil, temiz ve sürdürülebilir bir gezegende yaşama hakkına sahip olduğumuzu düşünüyoruz" diyen çevre aktivisti kardeşlerle konuştuk.

İklim aktivisti olmaya nasıl karar verdiniz?

Doruk: İkimiz de doğaya önem veriyorduk ve çevre farkındalığımız vardı. Fakat asıl etken şuydu: Deniz bir gün televizyonda birkaç yaşlı teyzenin iklim için eylem yaptığını gördü ve "Yaşlı insanlar bile sonraki kuşakların geleceği için grevdeyse neden biz kendi geleceğimiz için mücadele etmeyelim" dedi. Sonra bir Instagram hesabı açtık ve iklim değişikliği üzerine paylaşımlar

yapmaya başladık.

Deniz: Zamanla Fridays For Future (Gelecek İçin Cumalar) Türkiye platformuyla tanıştık.Doruk'un liseli arkadaşlarıyla birlikte 2019'daki Küresel İklim Grevi'ne katılmasıyla da 'iklim aktivizmi' kavramıyla tanıştık. ve biz de cumaları yapılan iklim grevlerine katılmaya başladık. Sosyal medyadan da karar alıcılara biz gençlerin sesini duyurmaya çalışıyoruz.

Peki, ne istiyorsunuz?

Doruk: Herkes için adil ve ekolojik bir dünya mümkün. Ama karar alıcıların geleceğimizi hiçe sayarak fosil yakıt finansmanını sürdürmesi, endüstriyel atıkları denize dökmesi, iklim krizi inkarcılığını sürdürmesi ve ekosistem katliamlarına göz yumması kabul edilemez!

Bizler, bizden önceki nesillerin yaşadığı yeşil, temiz ve sürdürülebilir bir gezegende yaşama hakkına sahip olduğumuzu düşünüyoruz. İklim adaletsizliğinin sona ermesini, karar vericilerin bu konuda somut adımlar atmasını istiyoruz. Çünkü klim krizi beklemez!

Siz neler yapıyorsunuz?

Deniz: Bu sayfayı açtığımız günden beri binlerce insana ulaştık, okullara sunumlar yaptık, canlı yayınlara konuk olduk, yazılar yazdık, röportajlar verdik. Hep daha büyük bir kitleye iklim acil durumu mesajımızı iletmeye çalıştık. Videolarla sürdürülebilir yaşam önerileri veriyoruz. İklim grevleriyle, çevre duyarlılığı faaliyetleriyle bir fark yaratmak için uğraşıyoruz.

Takipçilerinizden nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Doruk: Bir sürü olumlu geri dönüş alıyoruz. Ama iklim krizi ve çevre hala doğru anlaşılmıyor. Havamızı zehirleyen ve küresel ısınmayı tetikleyen kömürlü termik santralların kapatılması talebimiz, ekonomik büyümeye engel olmaya çalışmak şeklinde algılanabiliyor. İklim eylemlerinin etkisi küçümseniyor ama biz 'bilimin arkasında birleşen insanların asla yenilmeyeceğine' inanıyoruz.

Birçok erdemi ailemiz sayesinde öğrendik

Ailenizin iklim aktivisti olmanızda bir etkisi oldu mu?

Deniz: Annemiz ve  babamız doktor. İkisi de çok bilinçli, okuyan, sorgulayan ve araştıran insanlar. Biz çevre bilinci de dahil  birçok erdemi onlardan öğrendik. Yere çöp atılmasının ağır bir şekilde kınandığı, doğaya saygının aşılandığı ve israfa kötü gözle bakılan bir çevrede büyüdük. Bunlar bir iklim aktivistinin sahip olması gereken temel özellikler. Aslında ailemizin iklim aktivisti olmamıza etkisi olduğunu söyleyebiliriz.

'Herkes için adil ve ekolojik bir dünya mümkün'

Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Herkes için adil ve ekolojik bir dünya mümkün' - Son Dakika Magazin


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