"Herkes için akıllı asistan dönemi başlıyor" - Son Dakika

Deloitte Technology Fast 50'ye göre Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi olan Bulutistan ve yapay zeka şirketlerinden Zack.ai, 'Herkese Yapay Zeka Akıllı Asistan' parolası ile başlattıkları iş birliği kapsamında perakende başta olmak üzere farklı sektörlerden şirketlerin müşteri ilişkileri alanındaki ihtiyaçlarına yapay zeka destekli akıllı asistanlarla yanıt vereceğini duyurdu.

Şirketlerden edinilen bilgiye göre hem satış yaparak müşteri getiren hem de müşteri taleplerini yöneten Zack.ai ve Bulutistan Sanal Asistanı Chatbotları sosyal medyayı da tarayarak yapılan yorumlara cevap veren akıllı asistanlarla hem markaların müşteri ilişkilerine hem de dijital itibar yönetimine destek verecek. Aynı zamanda yerli kaynaklarla geliştirilen teknolojilerin hem ülke ekonomisine hem de istihdama katkıda bulunması amaçlanıyor.

HEDEF YERLİ KAYNAKLARLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRİP DÜNYA DEVLERİNE MEYDAN OKUMAK

İş birliğine dair açıklamada bulunan Bulutistan CEO'su Begim Başlıgil, "Alanında deneyimli 40'ın üzerinde ekip arkadaşımız ve ekosistemimizde birlikte hareket ettiğimiz stratejik çözüm ortaklarımızla birlikte, hizmet veren 100 kişilik bir bulut bilişim platformuyuz. EMEA'nın yanı sıra Türkiye'nin en hızlı büyüyen birinci teknoloji şirketi olarak konumlanıyoruz. Sunduğumuz platform sayesinde, yenilikçi servislerle tüm veriler bulutta güvenle işleniyor, saklanıyor ve anlık olarak erişilebiliyor. Her biri alanının lideri, ağırlıklı olarak üretim, dağıtım, perakende, eğitim ve enerji gibi dinamik ve rekabetçi sektörlerden 300'ü aşkın şirket ve holdingle çalışıyoruz. Pandeminin de etkisiyle şirketlerin dijital dönüşümünün hızlandığı bu dönemde, bulut bilişim servisleri tam bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. 'Kullandığın Kadar Öde' modeliyle şirketlerin dijital dönüşüme yatırım yapmalarını kolaylaştırıyoruz. Şimdi de Zack.ai ile yaptığımız iş birliği kapsamında, yerli kaynaklarla tüm birey ve firmalara bulut akıllı asistan hizmetleri sunacağız" diye konuştu.

Zack.ai CEO ve Kurucu Ortağı Mete Gönç ise çözümün farklı sosyal medya platformlarına entegre olmaya çalışmak olduğunu belirterek, "Bu bir başlangıç. Whatsapp, Instagram, Facebook gibi farklı kanallardan akıllı müşteri temsilcisi hizmetleri sunacağız. Müşteri ile yeni bir iletişim kanalı olarak müşteriyi daha yakından tanıma fırsatı yaratacağız" ifadelerini kullandı.