İki sezon boyunca 50 il ve 148 ilçeye giden Kamyon Tiyatrosu'nun bu yıl Karadeniz Bölgesi 'nde 11 il ve 42 ilçede 58 temsil yapacağı belirtildi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kamyon Tiyatrosu" etkinliği kapsamında Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı "Herkes için Keloğlan" adlı tiyatro oyunu, Vezirköprü ilçesinde ücretsiz olarak çocuklarla buluştu.

Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, Keloğlan, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Herkes için Keloğlan' adlı tiyatro oyunu Vezirköprü'de sahnelendi - Son Dakika

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