"Herkes için Keloğlan" adlı tiyatro oyunu Vezirköprü'de sahnelendi - Son Dakika
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"Herkes için Keloğlan" adlı tiyatro oyunu Vezirköprü'de sahnelendi

23.06.2022 16:26
"Herkes için Keloğlan" adlı tiyatro oyunu Vezirköprü'de sahnelendi

"Herkes İçin Keloğlan" adlı çocuk oyunu, Vezirköprü'de sahneye konuldu.

"Herkes İçin Keloğlan" adlı çocuk oyunu, Vezirköprü'de sahneye konuldu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kamyon Tiyatrosu" etkinliği kapsamında Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı "Herkes için Keloğlan" adlı tiyatro oyunu, Vezirköprü ilçesinde ücretsiz olarak çocuklarla buluştu.

Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan sahnede sunulan oyunu çok sayıda çocuk izledi. Özlem Lale'nin kaleme aldığı, Sabri Özmener'in yönettiği oyunu izleyen çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı.

İki sezon boyunca 50 il ve 148 ilçeye giden Kamyon Tiyatrosu'nun bu yıl Karadeniz Bölgesi'nde 11 il ve 42 ilçede 58 temsil yapacağı belirtildi.

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Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, Keloğlan, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Herkes için Keloğlan' adlı tiyatro oyunu Vezirköprü'de sahnelendi - Son Dakika

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