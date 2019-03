Herkes İçin Matematik' Sergisi İlgi Gördü

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde açtığı Bilim ve Proje Geliştirme Merkezi'nde çocuklara ve yetişkinlere geliştirdiği iki öğrenim modelinden biri olan 'Herkes için matematik' adı altında eğitim veren emekli öğretmen Nurten Alpaslan'ın, matematiği korkulan ders olmaktan çıkarmak için ürettiği materyallerle açtığı sergi, Karşıyaka'daki alışveriş merkezinde herkesin ilgisini çekti. İzmir 'in Karşıyaka ilçesindeki Bilim ve Proje Geliştirme Merkezi'nde matematiği çocuklar ve büyükler için korkulan ders olmaktan çıkarmak ve günlük hayatta analitik düşünme sistemini geliştirmek için çeşitli projelerle egitim veren emekli öğretmen Nurten Alpaslan, bir alışveriş merkezinde kendi tasarladığı materyaller ile sergi açtı. Oluşturduğu iki öğrenim modelinden biri olan 'Herkes için matematik' projesi kapsamında ürettiği materyalleri Karşıyaka'daki AVM'de sergileyen Alpaslan, sergiyi günde ortalama 7 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Matematiğe bakış açısı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla tasarlanan materyallerin ziyaretçilere sunulduğu interaktif sergiye 7'den 70'e birçok insan ilgi gösterdi. Altı yaş üstü her meslekten insana hitap eden sergide ziyaretçiler birleşik zincir eğrilerinden oluşan yüzeylerden yapılmış yolda gidebilen kare tekerlekli bisiklet, demir çubukları sabunlu suya batırarak oluşturulan geometrik şekiller, üzerine koyulan nesnenin şeklini alan çivili materyal, Pisagor teoremini anlatan disk, trigonometriyi anlatan tahta materyaller ile saatlerce vakit geçirdi. Sürekli sergi alanında bulunan Nurten Alpaslan, meraklı ziyaretçilere materyaller hakkında bilgi verdi.Sergideki 58 materyalin ve oyuncağın çocuklar dışında yetişkinler ve akademisyenler tarafından çok yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Alpaslan, şöyle dedi:"Bu sergide düzlemden uçak motorlarının yapım tekniği olan logaritmik sarmala kadar, Pi sayısının gösteriminden tek sayıların toplamına kadar Graf teorisinden üçgende açıların incelemesine kadar aklınıza gelebilecek her şey görsel şekilde anlatılıyor. Materyallerin büyük bir bölümünde trigonometri, çemberde teğetlerle ilgili çalışmalar anlatılıyor. Öğretmenlerimiz de eğitim amaçlı olan bu materyalleri görüp öğreniyorlar, öğrencilerini getiriyorlar. Burada gördükleri en ufak bir şey bile akıllarında kalsa kardır. Herkes için matematik projesi tahtasız, tebeşirsiz, testsiz, sınavsız yapılan matematiksel düşünce sistemini geliştiren bir çalışma. Dikkat yoğunlaştıran, hafıza güçlendiren, analitik düşünce ve tasarım becerisi gibi kazanımların yanı sıra teorik matematik ve geometri altyapısını doğru öğreten bir çalışmadan bahsediyoruz. Bu proje Fransa 'da dünyadan 255 çalışma arasından seçildi ve bir Türk modeli olduğu kabul edildi. Yetişkinler de sergiyi çok keyifli karşıladılar, matematiğin farklı bir dünyasıyla karşılaştıkları için çoğu 'Keşke daha önce karşılaşsaydık, meslek seçimlerimiz de farklı olabilirdi' dedi. Bu sergi şunu anlatıyor, bu ülkenin gerçekten bir matematik müzesine ihtiyacı var. Ben hayalim olan bu matematik müzesini kurmak için soluk aldığım sürece mücadele edeceğim. Dünyanın en güzel matematik müzesi bizim olacak, çünkü ben yıllardır onun içinde yaşıyorum."31 Mart'a kadar devam edecek olan sergiyi mümkün olduğunca geniş kitlelerin görmesini istediğini belirten Alpaslan, "Lütfen bu sergiyi öğrenciler, akademisyenler gelip gezsinler. Bu sergide matematiğin farklı bir dünyasıyla tanışarak yaşantılarında artı değer oluşturabilecek bir şey elde edecekler. 1 Nisan 'dan itibaren burada hem yetişkinler hem de çocuklar için atölye çalışmalarımızı başlatacağız" dedi.- İzmir