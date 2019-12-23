'Herkes için Matematik' sergisi yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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'Herkes için Matematik' sergisi yoğun ilgi gördü

6 saat önce

Yunusemre Belediyesinin öğrencilerin matematiksel düşünce sistemini geliştirmek amacıyla Manisa'da ilk kez Yunus Emre Millet Çarşısında açtığı 'Herkes için Matematik' sergisi yoğun ilgi görüyor.

'Herkes için Matematik' sergisi yoğun ilgi gördü, System.String[]

Yunusemre Belediyesinin öğrencilerin matematiksel düşünce sistemini geliştirmek amacıyla Manisa'da ilk kez Yunus Emre Millet Çarşısında açtığı 'Herkes için Matematik' sergisi yoğun ilgi görüyor. 29 Aralık Pazar gününe kadar açık kalacak sergiyi gezen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, öğrencilerle de bir araya geldi.


Yunusemre Belediyesi tarafından öğrencilerin matematiksel düşünce sistemini geliştirmek amacıyla Manisa'da ilk kez düzenlediği matematik sergisi, Yunus Emre Millet Çarşısı Fuayesinde açıldı. Matematiğin eğlenceli dünyasının kapılarını aralayan sergi, öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Sergide çeşitli görsel materyaller ile matematiğin farklı dalları öğrencilere anlatılıyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de, Başkan Yardımcısı N. Elif Binici ve öğrenciler ile beraber eğlenceli matematik sergisini gezdi, öğrencilerle bir araya geldi. Sergiyi gezen Başkan Çerçi, bu tür etkinlikleri önemsediklerini belirtti. Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sergi, öğrencilerimizin matematiksel düşünce sistemini geliştirerek, kendilerine olan güven duygusunu artırmayı amaçlıyor. Sergi sayesinde öğrencilerimiz matematik korkusunu eğlenceye dönüştürebilir. Oldukça güzel bir sergi. Öğrencilerimizi, eğitimcilerimizi sergimize davet ediyoruz" dedi.


29 Aralık Pazar gününe kadar sürecek olan sergi 09.00 - 17.00 saatleri arasında açık gezilebilecek. - MANİSA

Yunusemre, Aralık, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:12 Kaynak: İHA
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