Son Dakika Haberleri: "Herkes için özgürlük, adalet ve iyi işler istiyoruz"
Son Dakika Güncel 'Herkes için özgürlük, adalet ve iyi işler istiyoruz'

"Herkes için özgürlük, adalet ve iyi işler istiyoruz"

1 saat önce

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Herkes için özgürlük, adalet ve iyi işler istiyoruz.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Herkes için özgürlük, adalet ve iyi işler istiyoruz. Herkesin sosyal güvencesinin olduğu, asgari yaşam ihtiyaçlarının karşılandığı bir düzenden yanayız." ifadelerini kullandı.

Hak-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Arslan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Asya Pasifik Bölgesel Örgütünün (ITUC-AP) Genel Kuruluna katıldı.

Arslan, Genel Kurula hitaben yaptığı konuşmada, tüm dünyada neo-liberal politikaların etkisiyle sendikalaşmaya ve örgütlenmeye karşı bir direnç oluştuğuna dikkati çekti.

Yüksek teknolojilerin kullanıldığı dijital ekonominin emek hareketini zorladığını belirten Arslan, "Bu kuşatmaya karşı emek hareketleri olarak uluslararası dayanışma ve yeni örgütlenme stratejileri ile başa çıkabiliriz. Herkes için özgürlük, adalet ve iyi işler istiyoruz. Herkesin sosyal güvencesinin olduğu, asgari yaşam ihtiyaçlarının karşılandığı bir düzenden yanayız." diye konuştu.

Arslan'a Japonya temaslarında Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, Öz Güven-Sen Sendikası Genel Başkanı Ömer Yılmaz, KKTC Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan ile konfederasyonun dış ilişkiler uzmanları eşlik etti.

Mahmut Arslan, Hak İş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yargı reformu teklifi komisyonda kabul edildi! İşte dikkat çeken detaylar
Kılıçdaroğlu, Trump'ın sözleri üzerinden iktidara yüklendi Bakan Çavuşoğlu'dan Mehmetçiğe moral fotoğrafı Kılıçdaroğlu, AK Partililerden süre istedi: 1 hafta sonra Türkiye'nin nasıl arpalığa dönüştürüldüğünü açıklayacağım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 14:21:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Herkes için özgürlük, adalet ve iyi işler istiyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]