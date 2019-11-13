Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ile Hatay Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından "Herkes İçin Spor" etkinliği düzenlendi.

Yayladağı Hükümet Konağı önündeki etkinliğe çok sayıda öğrenci ve sporcu katıldı.

"Herkes İçin Spor Federasyonu" Genel Sekreteri Mustafa Karakuş, burada yaptığı açıklamada, Hatay'ın farklı ilçelerinde de etkinliği tekrarlayacaklarını söyledi.

Etkinliğe ilk olarak Yayladağı'ndan başladıklarını ifade eden Karakuş, amaçlarının toplumda spor ve sağlıklı yaşam bilincini kazandırmak olduğunu belirtti.

Profesyonel sporcular tarafından çeşitli gösterilerin sunulduğu etkinlik, hediyelerin verilmesiyle son buldu.