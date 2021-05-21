Herkes İçin Spor Zirvesi ve Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi Ankara'da başladı

Bu yıl ilki organize edilen Herkes İçin Spor Zirvesi ve 4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi'nin açılışı Ankara'da düzenlendi.

'Salgın sürecinde fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam' teması ile Kovid-19 sürecinin ele alındığı kongrenin açılışı, Gazi Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi'nin işbirliğiyle Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nde yapıldı.

Zirvede açıklamalarda bulunan Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, salgın nedeniyle hareketsiz yaşamın büyük tehdit oluşturduğunu belirterek, "2019 yılının Aralık ayında Çin'de başlayan Kovid-19 salgını, hayatımızı etkisi altına almış durumda. Salgın döneminde daha fazla önem verilmesi gereken hususların olduğu anlaşıldı.Toplumun büyük bir kısmının karşı karşıya kaldığı hareketsizlik, salgından daha büyük bir tehlike oluşturuyor. Bu nedenle 'Herkes için spor kültürünün' ne kadar önemli olduğunu, anlatmaya ve paylaşmaya çalıştık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sağladığı motivasyonla 7 farklı televizyon programı gerçekleştirdik. 2017 yılında başladığımız 'HisApp' mobil uygulaması da kullanıcılar için yol gösterici oldu." ifadelerini kullandı.

Spor kültürünün topluma yayılması için bütün kamu kuruluşlarının çaba göstermesi gerektiğini vurgulayan Bölükbaşı, "Obezite, kanser gibi hastalıklar da birer salgın gibi insanların sağlıklı yaşam kalitelerini düşürüyor. Bu olumsuzluklar, kent kültürü, hareketsizlik ve çok fazla teknoloji kullanımıyla tetikleniyor, gelecek nesilleri de tehdit ediyor.Bir perspektif oluşturması adına zirvemizin gerçekleşmesini bu açıdan çok önemli buluyoruz. İnsanlar fiziksel aktivite içinde olduklarını koronavirüsü daha rahat atlatabiliyor. Çeşitli branşlarda bir çok sporcu koronavirüs geçirdi ancak hiç bir sporcu hayatını kaybetti. Bunun nedeni, kendilerine bir spor disiplini oluşturmaları. İnsanların düzenli ve hareketli bir hayat tarzı benimsemeleri, sağlıklı ve kaliteli yaşama yol açıyor. Federasyon olarak, insanlara olimpiyat madalyası vadetmiyoruz ama bizim vereceğimiz madalyamız da sağlıklı yaşam bilincidir. Bu da insanların boyunlarına, akıllarına takmaları gereken en önemli nişanedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Hareket etme bilinci, insanın kendini keşfetme yolculuğunun başlangıcıdır." diyen Bölükbaşı, "Devletimiz, son 19 yılda 1500 olan tesis sayısını 4000' in üzerine çıkardı. Herkes için spor kültürünün topluma yayılmasıyla branşları da geliştireceğini biliyoruz. Bunun için insanların önce adım atması, sonra da bu adımı sıklaştırması lazım. Özellikle de çocuklarımıza hareket etme, bir spor dalıyla ilgilenme bilinci kazandırırsak, bireyler kendilerini daha fazla keşfetme imkanı bulacak. Böylelikle kişi bu keşif yolculuğunda sporu hayatının bir alanında tutmuş olacak. Bu açıdan 'Yetenek Taraması' projesinin, erken yaştaki çocuklarımıza kazanımı çok büyük." yorumunda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) tarafından Avrupa spor elçiliği görevini yürüten Bölükbaşı, 2020 yılı Avrupa Birliği Liderler Raporu'nda, federasyonun tüm programlara uymasından dolayı övgü aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"2020 yılında Avrupa Spor Haftası'nı Türkiye adına temsil ettim. Ülkemizin elverişli alt yapıları sayesinde rahatlıkla temsil edebildik. 2020 Avrupa Birliği İlerleme Raporu'nda federasyonumuza Avrupa Birliği Delegasyonu ciddi bir yer ayırdı. 'Türkiye, muadili olan ülkelerde 'Herkes için spor' ve 'Erasmus plus' programlarını en doğru şekilde uygulayan ülkelerin başında geliyor.' denildi. Bizlerden ve bakanlığımızdan ciddi bir övgüyle bahsedilerek, 2020 yılını kapattık. 81 ilde yaptığımız 'Avrupa Spor Haftası' ve 'Beraber Yürüyelim' etkinliğini, bir çok ilimizi spor tesislerine kavuşturan bakanlığımız ile gerçekleştirdik."

Bölükbaşı, branşlardan gelecek başarının sporun topluma yayılmasında belirleyici olacağını dile getirerek şunları söyledi:

"En yakın zamanda voleybolda kızların elde ettiği başarı, küçük kız çocukları için rol model olan bir başarı. Branşlardaki başarı, rol modelleri ortaya çıkıyor, hem anne babalarla bu konuyu destekleyip hem de lisanslama faaliyetlerini daha güçlü kılabiliriz hem de gelecekteki bütün yatırımlarımızın karşılığı olan madalyaları elde edebiliriz. Herkes için spor kültürü ile branşlardaki başarının iç içe geçmesi, fiziksel aktivite ile sağlıklı yaşamı kazandırarak, kamusal harcamaları da düşürecektir. 2016 yılında 3000 antrenör ile başlamıştık yolculuğumuzda bugün bu sayımız 10 bine ulaştı. Bir çok antrenörümüz bu şekilde istihdam sağlamış oluyor. Genç bir nüfusa ve elverişli alt yapıya sahibiz. Bilimsel çalışmalarımızda bu durumlarımızı daha çok vurgulamalı, sporla bilimi daha fazla yakınlaştırmalıyız. Bilimsel çalışmalar, gen çalışmaları, çocukların artık gen yapısını, hangi spor dalıyla ilgilenebileceğini, hangi kas yapısına sahip olduğuna kadar ortaya çıkarabiliyor. Bilimin bu imkanlarının kullanılması lazım."

Salgın döneminde zor bir dönem geçirildiğini aktaran Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy ise "Ülkemiz de dünyamız da hazırlıksız yakalandı bu salgın sürecine. Hazırlıksız olduğumuz için ilk başta bocalasak da hızlı bir şekilde koordine olarak durumu bir nebze düzelttik. Şu da bir gerçek ki; salgınla sporu yürütmek zor. Seyircisiz spor faaliyetleri yürütüldüğünde bir tarafı eksik kalıyor, keyif vermiyor ancak bir taraftan da devam etmek gerekiyor. Salgın bitmeyebilir, uzun sürebilir, bu yeni döneme göre kendimizi ayarlamalıyız. İnsanların sadece spordan uzak kalması değil, diğer sorun da spor bir sektör, buradan geçinen insanlar var. Onları da düşünmemiz gerekiyor. Salgın hafiflediğinde, her şey bir nebze normale döndüğünde harekete geçmemiz lazım. İnsanlarımızı sağlık için spor yapmaya yönelteceğiz, gelecek dönemde de bu konuda çalışmalarımız devam edecek." şeklinde görüş belirtti.

Gazi Üniversitesi Rektörü, Kongre Başkanı Musa Yıldız ve Bayburt Üniversitesi Rektörü, Kongre Genel Sekreteri Mutlu Türkmen de zirvenin açılışına katıldı. Konuşmaların ardından ödül töreni düzenlendi.

Zirve, yurt dışından ve yurt içinden spor yöneticileri, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla çevrim içi düzenlenecek seminerlerle, 23 Mayıs Pazar günü saat 17.00'a kadar devam edecek.