Citroen'in yeni "tekerlekli laboratuvar"ı oli geleceğe ışık tutuyor - Son Dakika
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Citroen'in yeni "tekerlekli laboratuvar"ı oli geleceğe ışık tutuyor

30.09.2022 15:58
Citroen'in yeni "tekerlekli laboratuvar"ı oli geleceğe ışık tutuyor

Herkes için ulaşılabilir elektrikli mobilite mottosuyla hareket eden Citroen, Ami ile yakaladığı başarıyı oli ile devam ettirmeyi amaçlıyor.

Herkes için ulaşılabilir elektrikli mobilite mottosuyla hareket eden Citroen, Ami ile yakaladığı başarıyı oli ile devam ettirmeyi amaçlıyor.

Citroen açıklamasına göre, marka, geleceğin uygun fiyatlı kişisel ulaşımın öncü markası olma vizyonunu yeni modelleriyle gözler önüne seriyor. Ami'nin yakalamış olduğu başarı, yeni oli için itici güç sağlıyor. Yenilikçi Ami, Citroen'in tamamen elektrikli ulaşımı herkesin kullanımına sunma taahhüdünü yerine getirmek için işleri farklı yapma cesaretini ortaya koyuyor. Marka, aile ulaşımına yönelik çarpıcı ve yenilikçi bir "tekerlekli laboratuvar" olan oli ile daha ağır, daha karmaşık ve pahalı elektrikli otomobillere yönelik endüstri trendlerini yeniden belirliyor.

Citroen, oli'yle birlikte ulaşımı eğlenceli, uygun maliyetli, çevreye karşı sorumlu ve çok amaçlı hale getirmek için yenilikçi Ami'yı esas alıyor. Azaltılmış ağırlığı ve gelişmiş yapısıyla oli, geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak tasarlandı. Ulaşılabilirlik, dayanıklılık ve uzun ömürlü olmasıyla "sınıfının en iyi Yaşam Döngüsü Değerlendirmesini" hedefleyen oli, 400 kilometre (km) menzil için 1.000 kg ağırlık hedefini yakalamayı amaçlıyor. 10 kWsa/100 km ortalama tüketim, 110 km/s maksimum hız ve yaklaşık 23 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e şarj, oli'yi elektrikli araç dünyasında önemli bir yere konumlandırıyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Citroen Üst Yöneticisi (CEO) Vincent Cobee, "Ami'ye selam olsun diye bu projeye 'oli' adını verdik. Çünkü aracın neyi amaçladığını çok iyi özetliyor. Citroen'in alışılmışın dışında, sorumlu ve ödüllendirici şekillerde tüm insanlara tamamen elektrikli ulaşım sunabileceğinin bir başka kanıtı." ifadelerini kullandı.

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Citroen'in yeni logosu ilk kez konsept araçta kullanıldı Citroen'in yeni logosu ilk kez konsept araçta kullanıldı Citroen Oli: Kartondan yapılan elektrikli araç! Citroen Oli: Kartondan yapılan elektrikli araç!
Kaynak: AA

Citroen, Güncel, Son Dakika

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