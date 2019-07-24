Son Dakika Haberleri: Herkes İnegöl Köftesi üretemeyecek
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Herkes İnegöl Köftesi üretemeyecek

22 dakika önce

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) öncülüğünde hayata geçirilen İnegöl İş Dünyası Platformu 4'üncü toplantısında konuşan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, coğrafi işareti alınan İnegöl köftesinin artık ticari bir ürüne dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Herkes İnegöl Köftesi üretemeyecek, System.String[]
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) öncülüğünde hayata geçirilen İnegöl İş Dünyası Platformu 4'üncü toplantısında konuşan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, coğrafi işareti alınan İnegöl köftesinin artık ticari bir ürüne dönüşmesi gerektiğini söyledi.
İnegöl, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:37 
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