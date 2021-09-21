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Herkes intihar etti zannediyordu, katili 2 ay önce evlendiği kocası çıktı - Son Dakika

Herkes intihar etti zannediyordu, katili 2 ay önce evlendiği kocası çıktı

21.09.2021 23:04
Herkes intihar etti zannediyordu, katili 2 ay önce evlendiği kocası çıktı, System.String[]

Herkes intihar etti zannediyordu, katili 2 ay önce evlendiği kocası çıktı Osmaniye'de 7'nci kattaki evinden düşerek hayatını kaybeden Naime Özbulat Taş'ı 2 ay önce evlendiği kocası Aşkın Taş'ın önce dövdüğü ardından da yatak odası penceresinden aşağı atarak öldürdüğü ortaya çıktı Sağlık...

Herkes intihar etti zannediyordu, katili 2 ay önce evlendiği kocası çıktı

Osmaniye'de 7'nci kattaki evinden düşerek hayatını kaybeden Naime Özbulat Taş'ı 2 ay önce evlendiği kocası Aşkın Taş'ın önce dövdüğü ardından da yatak odası penceresinden aşağı atarak öldürdüğü ortaya çıktı

Sağlık çalışanı Naime'nin kocası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde oturduğu apartmanın 7. katındaki evinden düşerek hayatını kaybeden Naime Özbulat Taş'ı 2 ay önce evlendiği kocası Aşkın Taş'ın önce dövdüğü ardından da yatak odası penceresinden aşağı atarak öldürdüğü ortaya çıktı. Katil koca yargılandığı Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 28 Nisan 2020 tarihinde yaşandı. Düziçi Devlet Hastanesi ameliyathane bölümünde sterilizasyon personeli olarak çalışan işitme engelli Naime Özbulat Taş Boğaziçi Mahallesi Hastane Sokakta bulunan apartmanın 7. katındaki evinin yatak odasının penceresinden aşağı beton zemine düşerek hayatını kaybetti. İlk başlarda intihar olarak düşünülen olayda ölen Naime Özbulat Taş'ın 2 ay önce evlendiği kendisi gibi işitme engelli olan eşi Aşkın Taş'ın hareketlerinden şüphelenen polis Aşıkn Taş'ı gözaltına aldı.

Ölen Naime'nin yapılan ilk otopsisinde başına sert bir cisimle vurulduğu tırnaklarının arasında eşi Aşın Taş'ın doku örneği ve düştüğü söylenen yatak odasında yine eşine ait kan izleri olduğu tespit edilince polis soruşturmayı derinleştirdi. Olay günü evde eşiyle kavga ettiğine ve balkonda eşini dövdüğüne dair görgü tanıkları da ortaya çıkınca Aşkın Taş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan yargılama sonucunda 16 Eylül 2021 tarihinde Osmaniye 1.Ağır Ceza mahkemesi eşe karşı kasten öldürme suçundan dolayı Aşkın Taş'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Kararın ardından Naime'nin ailesi buruk bir sevinç yaşadı. Naime Özbulat Taş'ın babası Yakup Özbulat verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını değerlendirerek, "Kızım geri gelmez ama bu ceza bir nebze içimizi serinletti. Aslında dayanamıyorum. İnsanlar bu kadar cani olmamalıydı. Can bir kere gitti geri gelmiyor" dedi.

Naime'nin annesi Halise Özbulat ise "2 Nisan'da evimize geldi burada kaldı. Bu süre içinde eşi her gün aradı. Gel gelmezsen seni öldürürüm dedi. Kızım bana eşiden şiddet gördüğünü anlatıyordu. Saçımı çekiyor beni duvara vuruyor diyordu. Bende gitme kızım dedim. Yok dedi evim var eşyalarım var ödemelerim var dedi çok sevdiğini söyledi ve gitti. Bu adam kızımı kaçırarak evlenmişti. Buraya gelmişler araba ile kızım yaşadığımız yer olan Adana Kozan'da devlet hastanesinde çalışıyordu. Almışlar gitmişler buradan" şeklinde konuştu.

Naime'nin eşinden sık sık şiddet gördüğünü belirten yengesi Ayşegül Özbulat ise olay olmadan 2 hafta önce Naime ile telefonda görüştüklerini belirterek, "Ölmeden 15 gün önce ağlayarak beni aradı ve gelin beni götürün dedi. Bende kayınımı aradım durumu anlattım ve buradan Düziçi ilçesine gittik Naime'yi aldık Kozan ilçesine geldik. Ama burada 10-15 gün kadar durdu. Eşi her gün aradı gel gel eğer gelmezsen seni öldürürüm diyordu. Dayanamadı tekrardan gitti. Aradan 10 gün geçmedi ki ölüm haberini aldık biz. Olay günü önce balkonda çocuğu dövüyor, sonra mutfağa götürüyor, sonra sert bir cisimle yatak odasında başına vuruyor ve aşağı atıyor. Önce hep intihar dendi. Biz bunun intihar olmayacağını söyledik. Olayın peşini bırakmadık. Neticede gerçek ortaya çıktı ve eşi hak ettiği cezayı aldı. Bu bir kadın cinayetidir" dedi.

Herkes intihar etti zannediyordu, katili 2 ay önce evlendiği kocası çıktı
Herkes intihar etti zannediyordu, katili 2 ay önce evlendiği kocası çıktı
Herkes intihar etti zannediyordu, katili 2 ay önce evlendiği kocası çıktı
Herkes intihar etti zannediyordu, katili 2 ay önce evlendiği kocası çıktı

Ağırlaştırılmış Müebbet, Osmaniye, İntihar, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Herkes intihar etti zannediyordu, katili 2 ay önce evlendiği kocası çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Herkes intihar etti zannediyordu, katili 2 ay önce evlendiği kocası çıktı - Son Dakika
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