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Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş - Son Dakika

Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş

21.09.2021 12:27

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde oturduğu apartmanın 7. katındaki evinden düşerek yaşamını yitiren Naime Özbulat Taş'ı, 2 ay önce evlendiği kocası Aşkın Taş'ın önce dövdüğü, ardından da yatak odası penceresinden atarak öldürdüğü öğrenildi. Aşkın Taş, yargılandığı Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

28 Nisan 2020'de Düziçi Devlet Hastanesi ameliyathane bölümünde sterilizasyon personeli olarak çalışan işitme engelli Naime Özbulat Taş (36), Boğaziçi Mahallesi Hastane Sokak'ta bulunan apartmanın 7. katındaki evinin yatak odasının penceresinden beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

İNTİHAR ETTİĞİ ZANNEDİLDİ

İlk önce intihar sanılan olayda ölen Naime Özbulat Taş'ın 2 ay önce evlendiği kendisi gibi işitme engelli olan eşi Aşkın Taş'ın hareketlerinden şüphelenen polis, Aşkın Taş'ı gözaltına aldı.

TIRNAKLARINDA EŞİNİN DOKU ÖRNEĞİ BULUNDU

Kadının yapılan ilk otopsisinde başına sert bir cisimle vurulduğu, tırnaklarının arasında eşi Aşkın Taş'ın doku örneği ve düştüğü söylenen yatak odasında yine eşine ait kan izleri olduğu tespit edilince polis araştırmayı derinleştirdi. Olay günü evde eşiyle kavga ettiğine ve balkonda eşini dövdüğüne dair görgü tanıkları da ortaya çıkınca Aşkın Taş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda Aşkın Taş, 16 Eylül 2021 tarihinde 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

"İNSANLAR BU KADAR CANİ OLMAMALIYDI"

Kararın ardından Naime'nin ailesi buruk bir sevinç yaşadı. Naime Özbulat Taş'ın babası Yakup Özbulat verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını değerlendirerek, "Kızım geri gelmez ama bu ceza bir nebze içimizi serinletti. Aslında dayanamıyorum. İnsanlar bu kadar cani olmamalıydı. Can bir kere gitti geri gelmiyor" dedi.

"KIZIMA 'GELMEZSEN ÖLDÜRÜRÜM' DİYORDU"

Naime'nin annesi Halise Özbulat ise "2 Nisan'da evimize geldi burada kaldı. Bu süre içinde eşi her gün aradı. Gel gelmezsen seni öldürürüm dedi. Kızım bana eşinden şiddet gördüğünü anlatıyordu. Saçımı çekiyor beni duvara vuruyor diyordu. Ben de gitme kızım dedim. Evim, eşyalarım, ödemelerim var dedi ve çok sevdiğini söyledi gitti. Bu adam kızımı kaçırarak evlenmişti. Buraya gelmişler araba ile kızım yaşadığımız yer olan Adana Kozan'da devlet hastanesinde çalışıyordu. Almışlar gitmişler buradan" şeklinde konuştu.

"İNTİHAR OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİK"

Naime'nin eşinden sık sık şiddet gördüğünü belirten yengesi Ayşegül Özbulat ise olaydan 2 hafta önce Naime ile telefonda görüştüklerini belirterek, "Ölmeden 15 gün önce ağlayarak beni aradı ve gelin beni götürün dedi. Bende kaynımı aradım durumu anlattım ve buradan Düziçi ilçesine gittik Naime'yi aldık Kozan ilçesine geldik. Ama burada 10-15 gün kadar durdu. Eşi her gün aradı gel gel eğer gelmezsen seni öldürürüm diyordu. Dayanamadı tekrardan gitti. Aradan 10 gün geçmedi ki ölüm haberini aldık biz. Olay günü önce balkonda çocuğu dövüyor, sonra mutfağa götürüyor, sonra sert bir cisimle yatak odasında başına vuruyor ve aşağı atıyor. Önce hep intihar dendi. Biz bunun intihar olmayacağını söyledik. Olayın peşini bırakmadık. Neticede gerçek ortaya çıktı ve eşi hak ettiği cezayı aldı. Bu bir kadın cinayetidir" dedi.

Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş

Ağırlaştırılmış Müebbet, Osmaniye, İntihar, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş - Son Dakika
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