Herkes İş Başına Filmi - Son Dakika

Herkes İş Başına Filmi

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Paris'te sıcak bir yaz akşamı: Félix tesadüfen Alma ile tanışır. Güler, dans ederler ve geceyi bir parkta geçirirler. Ancak Alma ailesiyle birlikte tatile çıkmak üzeredir ve birlikte geçirdikleri zaman kısadır. Felix kalbinin sesini dinler ve tatil yaptığı yerde Alma'ya sürpriz yapmaya karar verir. Filmin Türü: Komedi Orijinal Adı: À l'abordage Yapımcı Firma: Arte Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: Fransa Orijinal Dili: Fransızca Filmin Süresi: 95 dk. Dağıtıcı Firma: Mubi Vizyon Tarihi: 09.08.2021 Herkes İş Başına Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

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