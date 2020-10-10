Herkes işçi çıkartırken onlar istihdam sağladı - Son Dakika

Herkes işçi çıkartırken onlar istihdam sağladı

10.10.2020 11:27
Herkes işçi çıkartırken onlar istihdam sağladı, System.String[]

Elazığ'ın Kovacılar ilçesinde bir yıl önce kurulan ve ilk aşamada 80 kadın ile işe başlayan tekstil atölyesi, Covid-19 süresince eleman çıkarmak yerine istihdam sağlayarak kapasitesini yaklaşık yüzde 40 arttırdı, personel sayısını 110'a yükseltti.

Elazığ'ın Kovacılar ilçesinde bir yıl önce kurulan ve ilk aşamada 80 kadın ile işe başlayan tekstil atölyesi, Covid-19 süresince eleman çıkarmak yerine istihdam sağlayarak kapasitesini yaklaşık yüzde 40 arttırdı, personel sayısını 110'a yükseltti. Atölye sahibi Hasan Hayri Özkan pandemiden dolayı eleman bulmakta zorlandıkları neredeyse her geleni işe aldıklarını dile getirdi.

Kovancılar ilçesinde iş adamı Hasan Hayri Özkan, geçen sene Kasım ayında 1 milyon 200 bin TL yatırım yaparak bin 200 metrekare alan üzerine tekstil atölyesi kurdu. İş adamının kurduğu atölye ilk aşama da 80 kadına istihdam sağladı. Pandemi süreciyle birlikte bir çok işletme işçi çıkartırken Özkan, tam tersine personel aldı. Ulusal firmalarla çalışmanın avantajını kullanarak üretime devam eden Özkan, mevcudu 110 kişiye çıkardı. Yüzde 95'i kadın olan atölye özellikle ilçedeki kadınlarında iş için umut kaynağı oldu. Fakat Covid-19'dan dolayı işçi bulmakta sıkıntı çektiklerini belirten Özkan, neredeyse gelen herkesi aldıklarını ve eğitim verdikten sonra işe başlattıklarını aktardı.

"Mevcudu koruyarak bunun üzerine çıktık"

Atölye olarak birinci yıllarının dolduğunu belirten Hasan Hayri Özkan, "Bu 1 yıl içerisinde Covid-19 ile mücadele ettik. Bu mücadele kapsamında biz iş verenlere düşen vazife istihdamı azaltmadan mevcudu korumaktı. Biz bunu başardık. Mevcudu koruyarak bunun üzerine çıktık. Bugün 2020 yılının 10'uncu ayı bizim mevcudumuz bu ayki yeni alımlarla birlikte 110'dur. Bu da bizim için büyük bir gurur ve övünç kaynağıdır. Kendi memleketimizde yaptığımız bu işin hakkını vererek en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenden dolayı mutluyuz. Biz ulusal markalarla çalıştığımız için ön sipariş alıp çalışıyoruz. Çalışmalara hızla devam ediyoruz" dedi.

"Pandemi dolasıyla işçi bulmakta zorluk yaşıyoruz"

Virüsten kaynaklı bir çok sektörün sekteye uğradığını aktaran Özkan, "Ama çok şükür biz yaptığımız girişimlerle bu virüsün olumsuz etkilerini minimuma indirdik. İşlememiz de çalışan personelin yüzde 95'i kadındır. Bu da bize aslında bir güzellik katıyor. İşletmemizde çalışma ortamı daha iyi ve huzurlu. Amacımız istihdamımızı artırarak ilçemizdeki işsiz insanlara bir umut olmaktır. Kapasitemizi her geçen gün daha çok artırarak geçimini sağlamakta zorlanan insanların hanesine bir maaş da olsa sokabilmektir. Kapasitemiz 200 civarıdır. Bu pandemi dolasıyla işçi bulmakta zorluk yaşıyoruz. Bunu söylemek bir yandan da güzel. Kapasitemiz yüksek, biz neredeyse gelen herkesi işe alıyoruz. Kısa bir eğitimden sonra iş başı yaptırıyoruz. OSB açılması durumunda bizim lehimize çok ciddi gelişmeler olacak. Çünkü şuanda bizim en büyük sıkıntımız sigorta girdileridir. OSB'de 6. bölge imkanından faydalanacağımız için istihdamımızı 2 katına çıkartabiliriz" diye konuştu.

1 yıldır atölyede çalıştığın dile getiren Ebru Güneşoğlu ise "Burada çalışıyorum. İşimden memnunum. Burada çalıştığım maaşla da ikinci üniversitemi okuyacağım. İşimizden memnunuz. İnşallah kapasite artar ve daha fazla arkadaşla çalışırız" ifadelerini kullandı.

İşinden çok memnun olduğunu aktaran Hülya Türkmenoğlu da "Kadınlar için gerçekten çok güzel bir iş. Çok güzel ve kaliteli zaman geçiriyoruz. Tekstil, gerçekten önü açık bir meslek. Daha çok şey öğreniyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Aynı zamanda ailemize katkımız oluyor. Kovancılar'a tekstil bu son yıllarda geldi. Kadınlar için çok güzel bir imkan oldu"diyerek düşüncelerini aktardı. - ELAZIĞ

Herkes işçi çıkartırken onlar istihdam sağladı
Herkes işçi çıkartırken onlar istihdam sağladı
Herkes işçi çıkartırken onlar istihdam sağladı
Herkes işçi çıkartırken onlar istihdam sağladı
Herkes işçi çıkartırken onlar istihdam sağladı
Herkes işçi çıkartırken onlar istihdam sağladı
Herkes işçi çıkartırken onlar istihdam sağladı
Herkes işçi çıkartırken onlar istihdam sağladı
Herkes işçi çıkartırken onlar istihdam sağladı
Herkes işçi çıkartırken onlar istihdam sağladı
Herkes işçi çıkartırken onlar istihdam sağladı
Herkes işçi çıkartırken onlar istihdam sağladı
Herkes işçi çıkartırken onlar istihdam sağladı
Herkes işçi çıkartırken onlar istihdam sağladı

Koronavirüs, İstihdam, Kadın, İşçi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Herkes işçi çıkartırken onlar istihdam sağladı - Son Dakika Ekonomi

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