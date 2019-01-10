Son Dakika Haberleri: Herkes İstifa Etsin, Ben de Edeyim"

Herkes İstifa Etsin, Ben de Edeyim"

2 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Hukuktan birilerinin hoşuna gitmedi diye vazgeçemeyiz.

Herkes İstifa Etsin, Ben de Edeyim
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Hukuktan birilerinin hoşuna gitmedi diye vazgeçemeyiz. Herkes istifa etsin, ben de edeyim" dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi. Görüşmede TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop ve Celal Adan, TBMM İdare Amiri Orhan Yeğin, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da hazır bulundu. Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına ilişkin olarak, "Çıktığım yoldan geri dönmem. Kararı İstanbul seçmeni verecek. Karar da İstanbul'un hayrı için en güzeli olacak. Ben Cumhur İttifakı'nın adayıyım" dedi. Anayasa'nın 94. maddesini hatırlatan Yıldırım, "Anayasa'nın 94. maddesi yasama faaliyetleri ile ilgilidir. Konumuz yasama değil seçim faaliyeti. Bu konuda hangi düzenleyici mevzuat var. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 298 sayılı Seçimlerin Genel Hükümleri Kanunu ve 2972 sayılı Mahalli İdareler Kanunu. Mahalli İdareler Kanunu'nda istifa etmesi gerekenleri anlatıyor. 'Milletvekili istifa etmesine gerek yok' diyor. Burada Meclis Başkanı demiyor. Milletvekili olmadan Meclis Başkanı olunmaz. Dolaylı yoldan 'Meclis Başkanı istifa etmeyecek' deniyor. 2820 sayılı Kanun'un 24. maddesinde 'Bir siyasi parti grup genel kurulu milletvekillerinden oluşur' diyor. Meclis Başkanı ve başkanvekilleri grubun içindeki ve dışındaki faaliyetlere katılamaz. Burada Meclis Başkanı tekrar milletvekili olmak için seçime katılırsa 94. maddedeki kısıtlama geçersizdir. Orada belediye başkan adayı olursa aynı durum mevcut demiyor.

"HUKUKA UYGUN OLMAYAN HİÇBİR İŞİN İÇİNDE OLMAM"

Anayasa'nın 94. maddesine ve diğer kanunlara aykırı değil" şeklinde konuştu. Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bizim yaptığımız siyasi faaliyet değildir. Seçim siyasi faaliyet değildir. Bağımsız vekil Meclis Başkanı da olabilir. İstifa tartışmasının siyasi ve hukuki alt yapısı yoktur. Aday olduğunuzun resmen ortaya çıkmasından sonra geçen sürede diğer her şey Anayasa'da var. Hukuka uygun olmayan hiçbir işin içinde olmam." Meclis Başkanının bütçesi olmadığını belirten Yıldırım, adaylara çağrı yaptı. Yıldırım, "Madem öyle seçime girecek adaylar bulundukları görevleri bıraksınlar. Ben isimler için değil, Türkiye'de bütün milletvekili adaylarından o da bahsediyorum. Hukuktan birilerinin hoşuna gitmedi diye vazgeçemeyiz. Herkes istifa etsin, ben de edeyim" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:46 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sinema Hakkındaki Kanun Teklifi Kabul Edildi Binali Yıldırım'ın İstifa Tartışmalarına Kılıçdaroğlu'ndan Çok Konuşulacak Yorum: İstifa Etmesine Gerek Yok

Keban Baraj Gölü'nde Bu Kez de 1 Metre 64 Santimlik 84 Kilo Ağırlığında Turna Balığı Yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahneden İnmek Üzere Olan Sanatçıdan Bir Parça Daha İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 16:04:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Herkes İstifa Etsin, Ben de Edeyim"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]