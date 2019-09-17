Son Dakika Haberleri: Herkes izinde, o Florya'da! Lemina...
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Herkes izinde, o Florya'da! Lemina...

23 dakika önce

1 sezon için Southampton'dan kiralanan Mario Lemina'nın ilk maçında sadece 30 dakika sahada kalabilmesi camiayı da endişelendirdi.

Herkes izinde, o Florya'da! Lemina..., System.String[]

1 sezon için Southampton'dan kiralanan Mario Lemina'nın ilk maçında sadece 30 dakika sahada kalabilmesi camiayı da endişelendirdi. Karın kaslarındaki gerilme nedeniyle geçtiğimiz sezon 4 ay forma giyemeyen Gabonlu oyuncunun sakatlığının nüksetme ihtimali herkesi korkuttu. İlk kez Beşiktaş'ın gündemine gelen oyuncu için Abdullah Avcı'ya verilen raporlar transferin de önüne geçmişti. Avcı'ya verilen bilgide, "Mayıs ayından beri nerede olduğu bilinmiyor. Kamp yapmadı. Fiziksel durumu soru işareti" ifadeleri yer alırken Galatasaray risk alıp transferi bitirdi.


ŞU ANDA 90 DAKİKANIN ÇOK UZAĞINDA!


Sarı-kırmızılılar ile sezon başı hazırlık kampı geçirmeyen oyuncu Kasımpaşa maçının 30. dakikasında karnını tutarak kenara gelirken sakatlık kabusu da hortladı. Ancak midesinin bulandığının ortaya çıkması teknik heyet ve sağlık kurulunu sevindirdi. Takımın izinli olduğu günlerde bile Florya'ya gelen Lemina'nın hedefi ise bir an önce eski formuna ulaşmak. Şu anda 90 dakika sahada kalmanın çok uzağında olan Gabonlu orta saha, sürekli çalışıyor.


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Abdullah Avcı, Southampton, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:25 
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