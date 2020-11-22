'Herkes kendi ailesinin büyükleriyle derin bir yemek sohbetine girse...' - Son Dakika

'Herkes kendi ailesinin büyükleriyle derin bir yemek sohbetine girse...'

22.11.2020 07:33
'Herkes kendi ailesinin büyükleriyle derin bir yemek sohbetine girse...', System.String[]

Karakuş'u duymuş muydunuz? Peki ya miyane ve tıkliye çorbalarını? Zerdali hoşafını, şırşırlı köfteyi? Yeni neslin hiç duymadığı bu tatlar ve çok daha fazlası, 'Hikayeleriyle Türk Mutfağı' (Yeditepe Üniversitesi Yayınları) adlı kitapta anlatılıyor.

Karakuş'u duymuş muydunuz? Peki ya miyane ve tıkliye çorbalarını? Zerdali hoşafını, şırşırlı köfteyi? Yeni neslin hiç duymadığı bu tatlar ve çok daha fazlası, 'Hikayeleriyle Türk Mutfağı' (Yeditepe Üniversitesi Yayınları) adlı kitapta anlatılıyor. Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sibel Özilgen ve Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özge Samancı'nın imzasıyla yayımlanan kitabın hikayesi, Yeditepe Üniversitesi'nin 2015'te başlattığı bir projeye dayanıyor. Bu proje kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinden 15 şehir seçildi, burada yaşayan 60 yaş üstü kişilerle yaşadıkları kentin/köyün yemek kültürü konuşuldu. Hangi kap kacakları kullanıyorlardı? Hangi öğünde ne yenirdi? Düğün, bayram gibi özel günlerde nasıl bir sofra kuruluyordu?

Bütün bu bilgilerin aktarıldığı 'Hikayeleriyle Türk Mutfağı', yemeklerimizin kayıt altına alınması gerekliliğinin altını çiziyor. Özilgen ve Samancı, "Geleneksel mutfak kültürleri ancak yazılı olarak kayıt altına alınır ve gençler tarafından benimsenirse yaşatılabilir. Geleneksel olanı yeni nesillere aktarabilmenin temel koşullarından biri, var olanın ana dokusunu koruyarak günümüz şartlarına uyarlayabilmek, onun temelinde de geleneksel olanı çok iyi tanımak yatıyor" diyor.

'KENTSEL YAŞAMIN HIZI, GELENEKSEL YEMEK HAZIRLAMA PRATİKLERİNİ DEĞİŞTİRDİ'

Prof. Dr. Sibel Özilgen: Kitapta benim de annemle yaptığım bir söyleşi var. Anneannemin yaptığı çilek reçeli kurabiyesini, Boztepe'de yapılan piknikleri ve kalandar gecesini ilk kez dinledim. Samaksa bizim evde çok yapılan bir tatlıydı ama kaynaklarda net bir bilgiye rastlamadığımdan bu kitapta yer almasına özen gösterdim. Hepimizin evlerinde daha nice hikayeler var. Kitabın önsözünde "Her görüşme kendi hikayesini anlatıyor" dememiz bundan. Amacımız, değişen yaşam döngüsü içinden zayıflamaya başlamış hatıraları çıkarmak ve yeni nesillerle buluşturmak.

Doç. Dr. Özge Samancı: 1960'lardan itibaren göçün artması, endüstriyel gıdanın her bölgeye ulaşması, geleneksel yemek hazırlama pratiklerini değiştirdi. Tarımsal üretimin küçük üreticiler bağlamında azalması da etken. İstanbul'dan Mardin'e, Giresun'dan Adana'ya kitapta yer alan birçok yemek bugün artık sadece ninelerimizin yaptığı 'otantik' ve 'geleneksel' lezzetler olarak yorumlanabilir. Herkes kendi ailesinden büyükleriyle derin bir yemek sohbetine girse ve bu bilgileri kayıt altına alsa ortaya çok büyük bir zenginlik çıkar.

KİTAPTAN...

Kendi evimizde her şeyi kendimiz yetiştirirdik. Domates ekerdik, yetiştirirdik, kuruyacakları kuruturduk, kurumayacakları satardık. Kahvaltıda genelde bulgur çorbası, tarhana çorbası, miyane çorbası içerdik. Ayrıca peynir olurdu. Peyniri kendimiz yapardık. Öğleyin, turşu, yumurta, pekmez, yoğurt yerdik. Bizim köylerde söz kesildikten sonra yumurta yenir. Oğlan evine pastırma aldırılır, pastırma olamazsa kıyma. Bir-iki koli yumurta, peynir, zeytin, helva… Kız evi ekmek pişirir, yoğurt varsa yoğurt koyar, sofra kurulur. (Nezaket Deli, 74, Ankara)

Domates salçasını kendimiz yapardık. Biber salçası, pulbiber, reçeller çeşit çeşit. Her şeyi annemiz yapardı. Bulguru da ekmeği de kendi yapardı. Buğdayımız köyden gelirdi, değirmende öğütürlerdi. Güzel, çok lezzetli saf buğday ekmeği… Biz hormonsuz beslendik. Kışın domates görmezdik. Kışın kesinlikle patlıcan yapmazdık; kabak yemeğini kış kabağından yapardık. Yöremize ait tuzlu yoğurdumuz var. Mayalanmış yoğurttan. Pişiriyorlar onu. Boraniye dediğimiz şeye koyulur. (Müyesser Oğur, 65, Antakya)

Bahçemiz vardı, her şeyi kendimiz üretiyorduk. Dışarıdan ekmek almak ayıptı. Annem patatesli, mantarlı, ıspanaklı ekmek yapardı. Akşam yemeğinde çorba, yanına bir sebze... Gece ne yaparlardı, bilir misin? Cevizli çörek. Eskiden pirince düşkünlük yoktu. Pazı, lahana sarmaları hep bulgurla yapılırdı. Annem patates tatlısı da yapardı. (Ergül Çapraz, 84, Kastamonu)

'Herkes kendi ailesinin büyükleriyle derin bir yemek sohbetine girse...'

Yeditepe Üniversitesi, Domates, Zerdali, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Herkes kendi ailesinin büyükleriyle derin bir yemek sohbetine girse...' - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Kısıtlamada 5 kafadar sokağa çıktı, 20 bin TL ceza yedi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil Acun Ilıcalı, MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu "Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü
Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı         
07:37
İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı         
00:04
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü         
22:14
Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor         
21:53
Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı         
20:52
Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap         
20:43
"İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki         
15:49
Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf         
14:50
Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi         
14:30
FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir         
14:09
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek         
12:17
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor         
10:55
Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı         
10:25
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 07:43:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Herkes kendi ailesinin büyükleriyle derin bir yemek sohbetine girse...' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei