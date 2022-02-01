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Herkes kendi memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu? İşte ilk 10 - Son Dakika

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu? İşte ilk 10

01.02.2022 22:17
Herkes kendi memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu? İşte ilk 10

84 milyonluk nüfusa sahip olan Türkiye'de en kalabalık İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunuyor. Fakat Türkiye'de kütüğe göre bir nüfus haritası olsaydı ortaya çok farklı bir durum çıkıyor. Buna göre, Şanlıurfa en kalabalık şehir olurken onu sırasıyla Konya, İstanbul, Diyarbakır, Ankara, İzmir, Samsun, Sivas, Erzurum ve Bursa takip etti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine göre, Türkiye'de yaşayanlar eğer doğdukları kentte kalmış olsaydı ülkenin demografisi bugünkünden çok daha farklı olacaktı.

ŞANLIURFA İLK SIRADA

TÜİK verilerine göre, 2 milyon 839 bin 823 nüfusu ile Şanlıurfa ülkenin en kalabalık kenti olurken, onu 2 milyon 603 bin 448 kişi ile Konya, 2 milyon 558 bin 75 nüfusu ile İstanbul izleyecekti.

İZMİR 6. OLDU

Diyarbakır 2 milyon 294 bin 58 kişi ile dördüncü kalabalık şehir olurken, Ankara 2 milyon 16 bin 454 kişi ile beşinci, İzmir 1 milyon 976 bin 581 nüfusla altıncı kalabalık kent durumunda bulunacaktı.

BURSA 10. SIRADA YER ALDI

1 milyon 976 bin 178 kişi ile yedinci sırada Samsun, 1 milyon 950 bin 281 kişiyle sekizinci sırada Sivas bulunurken, 1 milyon 893 bin 946 nüfusla Erzurum dokuzuncu şehir, Bursa ise 1 milyon 826 bin 285 kişi ile onuncu sırada olacaktı.

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Şanlıurfa, Türkiye, İzmir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Herkes kendi memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu? İşte ilk 10 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Herkes kendi memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu? İşte ilk 10 - Son Dakika
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