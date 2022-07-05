Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi

Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı

05.07.2022 17:02

Kızgın bir koç, inek karşısında meşhur gerilme pozisyonu aldıktan sonra duraksaması izleyen herkesi şaşırttı. Ardından ineğe boynuzlarını geçirmesi bekleyen koçun vazgeçip yavaşladığı anlar, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Koç ve inek arasında yaşananlar, sosyal medyada günün en çok izlenen videoları arasına girdi. Çimenlikte karşı karşıya gelen koç ve inekten koç, metrelerce gerilerek meşhur saldırı pozunu aldı.

HERKES SALDIRMASINI BEKLEDİ

Ekran başındaki herkes, koçun gerildikten sonra ineğe boynuzlarıyla vuracağını düşündü. Ancak bu sefer beklenen olmadı. Koç, tam ineğin önüne geldiği sırada saldırmaktan vazgeçti.

10.4 MİLYON İZLENME ALDI

Hayvanların bu anları, sosyal medyada da günün en çok izlenenleri arasına girdi. Video, paylaşıldıktan kısa süre sonra 10.4 milyon izlenme aldı.

YORUMLAR
500
Armutlu'dan İmralı'ya, Gemlik'ten Mudanya'ya kadar herkes onu izleyecek Armutlu'dan İmralı'ya, Gemlik'ten Mudanya'ya kadar herkes onu izleyecek Denize girenin ayağını jilet gibi kesiyor, Akdeniz kıyılarına gelen tür için şaşırtan açıklama: Onlara şirinler diyoruz Denize girenin ayağını jilet gibi kesiyor, Akdeniz kıyılarına gelen tür için şaşırtan açıklama: Onlara şirinler diyoruz

Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı - Son Dakika


Son Dakika
16:44 Boynu kırılarak öldürülen kadının cenazesinde, katil işte böyle kendini ele verdi
16:33 Beşiktaş'ta bombalar art arda patlıyor! Weghorts'tan sonra Muleka da imzayı attı
16:32 'Dünyanın En Güzel Kızı' seçilen Thylane Blondeau artık 20 yaşında! Denize girerken objektiflere yansıdı
16:19 Oyuncu Selin Yeninci, bikinisiyle ATV üzerinde sere serpe poz verdi
16:13 Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasında dikkat çeken görüşme
16:11 Fatih Terim'in MasterChef ziyareti sosyal medyada gündem oldu! İşte setten çekilen o fotoğraf
15:59 Elektrikli otomobillere ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte indirim sonrası yeni fiyatlar
15:53 Tutukluluk kararı verilen Kadir Şeker'e son sözleri soruldu! Mahkeme salonu dikkat kesildi
15:50 Köpekbalığı saldırısında parçalara ayrılan kadının ölümünde cankurtaran ihmali olduğu ortaya çıktı
15:28 Kadir Şeker'den kötü haber! Cezasında indirime giden mahkeme, tutukluluğuna yine devam kararı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 17:05:38. #1.12#
SON DAKİKA: Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement