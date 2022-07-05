Koç ve inek arasında yaşananlar, sosyal medyada günün en çok izlenen videoları arasına girdi. Çimenlikte karşı karşıya gelen koç ve inekten koç, metrelerce gerilerek meşhur saldırı pozunu aldı.
Ekran başındaki herkes, koçun gerildikten sonra ineğe boynuzlarıyla vuracağını düşündü. Ancak bu sefer beklenen olmadı. Koç, tam ineğin önüne geldiği sırada saldırmaktan vazgeçti.
Hayvanların bu anları, sosyal medyada da günün en çok izlenenleri arasına girdi. Video, paylaşıldıktan kısa süre sonra 10.4 milyon izlenme aldı.
Son Dakika › Yaşam › Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı - Son Dakika