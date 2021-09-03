Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar - Son Dakika

Vahşi doğanın acımasızlığı bir kez daha gözler önüne serildi. Bir anakonda yılanı ile ineğin amansız mücadelesini izleyenler, mücadeleden kimin galip çıkacağını merakla bekledi. Ancak rakibine göre çok daha üstün olan anakonda yılanı, dakikalar içerisinde rakibini alt etmeyi başardı.

ÇIRPINIŞLARI DA ÇARE OLMADI

Görüntülerde ineğin verdiği mücadele de dikkat çekti. Dakikalarca yılana direnen inek, anakondanın tüm bedenini sarıp son hamlesini yapmasıyla birlikte çaresizce kaderine boyun eğdi.