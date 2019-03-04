Son Dakika Haberleri: Herkes O Hayırseveri Merak Ediyor... Evlerin Kapısına Para Dolu Zarf Bırakıyor

Herkes O Hayırseveri Merak Ediyor... Evlerin Kapısına Para Dolu Zarf Bırakıyor

1 saat önce

BEYOĞLU Hasköy'de gecekonduların çoğunlukta olduğu bir mahallede 1 ay içerisinde, birçok kişi sabah uyandığında ya da işe giderken kapılarından içeri atılmış içinde bin TL bulunan bir zarfla karşılaştı.

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BEYOĞLU Hasköy'de gecekonduların çoğunlukta olduğu bir mahallede 1 ay içerisinde, birçok kişi sabah uyandığında ya da işe giderken kapılarından içeri atılmış içinde bin TL bulunan bir zarfla karşılaştı. Şimdi herkes "Hızır" adını koydukları bu hayırseveri merak ediyor.

 

Hasköy'de çoğunluğu gecekondudan oluşan mahallede hemen herkes 1 aydır gece kapılarının arasından bırakılan para dolu zarfları ve bunu kimin yaptığını konuşuyor. Bazı kişiler sabaha karşı mahalleye giriyor ve önceden belirledikleri maddi durumu kötü ailelerin kapıları arasından içeriye zarf bırakıyor. Bazı eve tek, bazılarına ise 2 ya da 3 zarf. Zarfların her birinden bin TL çıkıyor.  Sabah kalktıklarında  zarfları görenler,  içine açtıklarında da büyük şaşkınlık yaşıyor. Her zarfta bin TL bulunuyor.  Aynı zarfların başka evlere de bırakıldığını öğrenenler, daha sonra bunun bir yardım zarfı olduğunu anlayarak rahatlıyor. Şimdi herkesi 'Hızır" adını verdikleri bu hayırseveri merak ediyor.   DHA'ya konuşan mahalle sakinlerinden  Paşa Ali Bilgin, "Sabah namaz vakti kalktım evde tespih çekiyorum. Abdest aldım. Bir ses oldu dışarı çıktım. Baktım bacımla konuşuyorlar. Ne oluyor, dedim. 'Amca bir zarf bıraktım pazar parası yaparsınız' dedi. Dedim ki 'Burada bir hane yok. Bacım da var' dedim. Yukarılarda ona da  vermişler. Dağıtarak gelmişler. Sonra gittiler. Zarfta ya 100  ya da 200 lira var sandım. Baktım bin TL var. 3 zarf aldık. 'Nereden geldi bu para?' dedim. 'Amca karıştırma bu söylenmez. Patronumuz sağ olsun' dediler." diye konuştu.

 

BİLGİN: BÖYLE İNSANLARA İHTİYAÇ VAR

 

Bir başka mahalle sakini Mustafa Bilgin de, "Buradan geçerken ışığı görüyorlar. Burada duruyorlar. Abimi görüyorlar. Zarf veriyorlar 2-3 tane. Bin lira varmış zarfta. Sonra da gidiyorlar." dedi.   Metin Canbolat ise, "Gerçekten durumu iyi olmayan evleri görerek kapı altlarından zarfı attıklarını söylüyorlar. Alanlar da 'aldık' diyorlar. Ama kim olduğunu, ne için yapıldığını bilmiyorum. 10- 15 kişiden duyduk para alan. Ama mahallede çok fazla alan var.  Daha önce bir sefer daha söylenmişti. Şimdi yakınımızdaki insanlar alınca biliyoruz. Allah razı olsun bu insandan. Bize gelen olmadı ama bu kadar evi neşelendirdi, şenlendirdi. Böyle insanlara ihtiyaç var." diye konuştu.

 

BİLGİN: 40 SENEDİR BURADAYIM, BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM

 

Bir diğer mahalle sakini Yaşar Bilgin de "Geçen hafta ve ondan önceki hafta oldu. 2 defa oldu bu ay içerisinde. Birinde sabah 06.30 da diğerini de gece 23.30'dan sonra dağıtmışlar. Bizde babam almış. Sabah dağıtıldığında. Zarflardan bin lira çıktı. 40 senedir bu mahalledeyim böyle bir şey görmedim. Allah razı olsun. Diğer iş adamlarına da örnek olsun. Herkes bir mutlu oldu. Babam da ihtiyacı olan akrabalarına da dağıttı. duyduğumuz 15, 20 ev var. Ama daha fazlası var. Kimse söylemiyor." diye konuştu.

 

ERZURUMLU: ZENGİN OLUP BURAYI UNUTMAYAN BİRİ OLABİLİR

 

Bir başka mahalle sakini Oğuzhan Erzurumlu da, "Bize gelmedi ama mahallede ihtiyacı olan evlere vermişler. Bir sonraki gelmelerinde verdiklerine vermemişler. Araştırmışlar ihtiyacı olanlara vermişler. Allah razı olsun abi. Atladıkları da olmuş ama birçok aileye vermişler. Bizi atlamışlar. Allah razı olsun.  Benim tahminim burada eskiden oturan daha sonra zengin olup burayı unutmayan biri olabilir parayı dağıtan kişi. Çünkü bu kadar ihtiyacı olan evleri bilmesi imkansız." dedi. - Istanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:55 Kaynak: DHA

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