Herkes O'nu 'Dürüst Ali' olarak tanıyor

Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nde şoförlük yapan 50 yaşındaki Ali Aktaş, ilde değerli eşyaların emanet edileceği isim oldu. 9 yıl önce şoförlük yaptığı sırada aracında unutulan 20 bin Dolar ve 3 bin Sterlin'in sahibini bulmak için günlerce uğraş veren Ali Aktaş'ın lakabı 'Dürüst Ali' olarak kaldı. Çocuklarına bırakacağı en önemli mirasın bu lakap olduğunu belirten Ali Aktaş, "O gün insanlık görevimi yaptım, bugün gurur duyduğum bir lakaba sahip oldum" dedi.



Edinilen bilgiye göre; 2010 yılında minibüse binen bir kişi araçtan inerken minibüste 20 bin Dolar ve 3 bin Sterlin parasını unuttu. Servis sonrası aracını temizlerken adeta bir servet ile karşılaşan Ali Aktaş, kıt kanaat geçinmesine rağmen, parayı alıp polise giderek sahibinin bulunmasını istedi. Kendisi de paranın sahibini araştıran Ali Aktaş'ın girişimleri sonucu adeta servet olan paraların sahibi bulunarak teslim edildi. Paranın sahibi bulunduktan sonra manevi olarak büyük bir huzura kavuştuğunu belirten Ali Aktaş, "Bugün her araçta zorunlu olarak kameralar var, o zaman araçlarda kamera yoktu. Bir an bile niyetimi bozmadan bana ait olmayan bu paraların sahibini aradım. Sonunda paranın sahibini bulup teslim ettik. Şaka ile karışık da olsa 'Ayağına gelen serveti geri ittin' diyenler oldu. Ama ben kesinlikle aldırış etmedim. O günden sonra bana 'Dürüst Ali' lakabı takılmış. Sonradan bu lakabı öğrendim çok mutlu oldum. Halen şoförlük yaparak hayatımı idame edip evimin nafakasını temin etmeye çalışıyorum. Ancak çok mutluyum. Allah kimseye harama tevessül bile ettirmesin" diye konuştu. - AYDIN