Üye Girişi
Herkes öldü zannediyordu, ama o beklenmedik yerde bulundu - Son Dakika

Herkes öldü zannediyordu, ama o beklenmedik yerde bulundu

05.02.2022 09:56

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ikamet eden 80 yaşındaki Emin Y.'den 3 gündür haber alamayan yakınları, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ve balkondan eve giren polis ekipleri, neye uğradığını şaşırdı. Ekipler, adamı balkonda yaşlı adamı uyurken buldu. Balkona çıkan adam, "3 gündür uyuyamıyordum, uyuyakalmışım" dedi.

Pabuççular Mahallesi Bostancı Sokak'ta ikamet eden 80 yaşındaki Emin Y.'nin bakıcısı Rezzan Yılmaz, yemek götürmek için eve gitti. Kapıyı açmayan ve telefon çağrılarına cevap vermeyen Emin Y.'nin hayatından endişe duyan Yılmaz, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eve balkondan giren itfaiye ekipleri, yaşlı adamı uyurken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Emin Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Balkona çıkan Emin Y., 2-3 gündür uyuyamadığını, bugün uykuya daldığını ve sesleri duymadığını belirtti.

3 gündür haber alınamayan adamın evine giren polisler karşılarına çıkan manzaraya şaşırdı: Öyle bir uyumuşum ki sesleri duymadım

EKİPLERİ KARŞISINDA GÖRÜNCE NE OLDUĞUNU ANLAMADI

Ekipleri görünce ne olduğuna anlam veremeyen vatandaş Medil Öztürk, "Emin Y. bu sabah çorba istemiş. Çorba getiren kadın da kapıya vurmuş, açılmayınca da bir şey oldu zannetmiş, sonrasında ekiplere haber vermiş. Bende geldim ve böyle bir durumla karşılaştım ama Emin Y.'de bir sıkıntı yok" dedi.

3 gündür haber alınamayan adamın evine giren polisler karşılarına çıkan manzaraya şaşırdı: Öyle bir uyumuşum ki sesleri duymadım

"MERAK ETTİĞİMİZ İÇİN ARAMAK ZORUNDA KALDIK"

Emin Y.'nin bakıcısı Rezzan Yılmaz ise "Uyuyakalmış, çok aradım telefonla ama duyuramadım. Amca arayıp yemek istedi, bende çorba yapıp getirdim kapıya vurduk ama duyuramadık. Bizde merak ettiğimiz için ekipleri aramak zorunda kaldık" dedi.

3 gündür haber alınamayan adamın evine giren polisler karşılarına çıkan manzaraya şaşırdı: Öyle bir uyumuşum ki sesleri duymadım
3 gündür haber alınamayan adamın evine giren polisler karşılarına çıkan manzaraya şaşırdı: Öyle bir uyumuşum ki sesleri duymadım
YORUMLAR
500

112 Acil Çağrı, Bostancı, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Herkes öldü zannediyordu, ama o beklenmedik yerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:51 Zonguldak ziyareti iptal! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa online katılacak
09:40 Büyük korku yaşadı! Reynmen'in annesi evinde silahlı gaspa uğradı
09:37 5 yaşındaki çocuk, 23 metre derinliğindeki kuyuya düştü! 5 gündür kurtulmayı bekleniyor
09:18 Ateşe verilmiş valizden erkek cesedi çıktı
09:03 Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 bakanlıkta önemli atamalar kararı
08:57 Sadakatsiz'de peş peşe ayrılıklar! Ali İl ve Yeliz Kuvancı'dan sonra Burak Sergen de kadrodan çıkıyor
08:49 Teoman son anda kurtuldu! Ünlülerin uğrak mekanına silah saldırı
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Beni seviyor biliyorum, ben de onu seviyorum
08:41 Evliliklerine ikinci bir şans veren Hakan Baş ve Bensu Soral çiftinden aşk paylaşımı geldi
08:37 Atatürk heykelini yıkmaya çalışan kuzenlerin ifadesi ortay çıktı! Parka gidip keşif yapmışlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 10:03:19. #1.13#
SON DAKİKA: Herkes öldü zannediyordu, ama o beklenmedik yerde bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement