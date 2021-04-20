Herkes onu 'Elf Prensesi' olarak hatırlıyor: Kırmızı kaftanı hiç çıkarmadı

PLAF KEYFİ

43 yaşındaki üç çocuk annesi Tyler, mayosunun üzerine giydiği kırmızı kaftanı ise hiç çıkarmadı. Güzel oyuncu hem arkadaşlarına kendi fotoğraflarını çektirdi hem de cep telefonuyla kızı Lula Rose'un fotoğraflarını çekti. Liv Tyler'ın neşesi de gözlerden kaçmadı.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

Liv Tyler, 2014 yılından bu yana futbol menajeri Dave Gardner ile birlikte. Çiftin dört yaşındaki Lula Rose'un yanı sıra altı yaşında Sailor Gene adında bir de oğlu bulunuyor. Liv Tyler, Rayston Langdon ile yaptığı evlilikten de 16 yaşında Milo William adında bir oğlu daha bulunuyor.

BERTOLUCCI FİLMİYLE KARİYERİNDE HIZLA YÜKSELDİ

Dünya Liv Tyler'i, babası Steven'ın üyeleri arasında yer aldığı Aerosmith grubunun Crazy adlı şarkısının klibiyle tanıdı. O dönemde modellik yapan Tyler daha sonra sinemaya adım attı. Onun oyunculuk kariyerine hızlı başlamasına yol açan film ise Bernardo Bertolucci'nin yönettiği Çalınmış Güzellik oldu.

ELF PRENSESİ ROLÜYLE HAFIZALARDA YER ETTİ

Tyler daha sonra Tom Hanks ve Bruce willis'in de kadrosunda yer aldığı Armageddon filminde kamera karşısına geçti. Peter Jackson'ın yönetmenliğini üstlendiği Yüzüklerin Efendisi serisinde Elf Prensesi Arwen'i canlandırdı.

İLK EVLİLİĞİNİ 2003 YILINDA YAPTI

Liv Tyler, ilk evliliğini Rayston Langdon ile 2003'te yaptı. Bu evlilikten Milo adında bir oğlu oldu. Evlilik 2008'de evlilik bitti. Tyler 2014 yılından beri Dave Gardner ile birlikte. Bu birliktelikten de iki tane çocuğu bulunuyor çiftin.

ÜNLÜ MÜZİSYEN STEVEN TYLER'IN KIZI Liv Tyler'ı şimdi herkes Steven Tyler 'ın kızı olarak tanıyor. Ama onun hayatının bu yanı oldukça dikkat çekici. Annesi Bebe Buel, Liv Tyler'a hamileyken babası Steven Tyler'dan ayrıldı. Liv de annesinin o sırada birlikte olduğu müzisyen Todd Rundgren'in soyadını aldı dünyaya gelince. Liv Tyler, 11 yaşına geldiğinde, ailesinin yakın dostu olan Steven Tyler'a olan benzerliğiyle dikkat çekti. Bu konunun üstüne gidince de biyolojik babasının Steven Tyler olduğunu öğrendi. Bir yıl sonra da gerçek babasının soyadını aldı.

PAULINA PORIZKOVA KEŞFETTİ

Onu model olarak keşfeden ise kendisi de bir döneme damgasını vuran bir model olan Paulina Porizkova. Onun desteğiyle modellik yapmaya başladı, ardından da sinemaya geçti.