Son Dakika Haberleri: Herkes Onu Merak Ediyor! 11 Milyon Euro'yu Neden Almadı?

Herkes Onu Merak Ediyor! 11 Milyon Euro'yu Neden Almadı?

29 dakika önce

LOTTO idaresinden yapılan açıklamada, talihlinin 140 milyonda bir olasılığı başararak büyük ikramiyeyi kazandığı belirtildi.

Herkes Onu Merak Ediyor! 11 Milyon Euro'yu Neden Almadı?, System.String[]
LOTTO idaresinden yapılan açıklamada, talihlinin 140 milyonda bir olasılığı başararak büyük ikramiyeyi kazandığı belirtildi. Eğer talihli 2020 yılının sonuna kadar ikramiye için başvurmazsa, kazandığı parayı hiç alamayacak. İkramiye, Lotto idaresinde kalacak. İdare de bu parayı özel çekilişle yeni talihliye verecek.

Almanya'da en son 2014'te 1 milyon 150 bin Euro ikramiye kazanan talihli, parasını almamıştı. İkramiye de özel çekilişle başka bir talihlinin olmuştu. Lotto idaresi yetkilileri, ikramiye kazanan kişinin neden parasını almaya gelmediğiyle ilgili somut bir bilgilerinin olmadığını ancak tahminlerine göre Lotto kağıdını pantolonunun cebinde unutup, pantolonun da çamaşır makinesine atmış olabileceğini düşündüklerini belirtti. Bunun da sadece bir tahmin olduğunu belirten yetkililer, başka bir durumun da söz konusu olabileceğini söyledi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:42 

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