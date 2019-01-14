Herkes Onu Merak Ediyor! 11 Milyon Euro'yu Neden Almadı?
29 dakika önce
LOTTO idaresinden yapılan açıklamada, talihlinin 140 milyonda bir olasılığı başararak büyük ikramiyeyi kazandığı belirtildi.
LOTTO idaresinden yapılan açıklamada, talihlinin 140 milyonda bir olasılığı başararak büyük ikramiyeyi kazandığı belirtildi. Eğer talihli 2020 yılının sonuna kadar ikramiye için başvurmazsa, kazandığı parayı hiç alamayacak. İkramiye, Lotto idaresinde kalacak. İdare de bu parayı özel çekilişle yeni talihliye verecek. Almanya
'da en son 2014'te 1 milyon 150 bin Euro ikramiye kazanan talihli, parasını almamıştı. İkramiye de özel çekilişle başka bir talihlinin olmuştu. Lotto idaresi yetkilileri, ikramiye kazanan kişinin neden parasını almaya gelmediğiyle ilgili somut bir bilgilerinin olmadığını ancak tahminlerine göre Lotto kağıdını pantolonunun cebinde unutup, pantolonun da çamaşır makinesine atmış olabileceğini düşündüklerini belirtti. Bunun da sadece bir tahmin olduğunu belirten yetkililer, başka bir durumun da söz konusu olabileceğini söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:42
Galatasaraylı Belhanda, Suudi Arabistan Takımı Al Ittihad'a Transfer Oluyor
Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Trump'ın Sözleri Suriye'den Çekilme Kararımızı Değiştirmez
Hamsinin Fiyatının 30 Lira Olduğunu Gören Vatandaşlar, Kasaba Yöneliyor: Et Alırım Daha İyi
Serbest Bırakılan Türkücü Ferhat Tunç'tan İlk Açıklama: Cezaevinde de Olsa Bu Ülkede Yaşayacağım