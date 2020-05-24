Herkes sokağa o aç kalan güvercinlere koştu - Son Dakika

Herkes sokağa o aç kalan güvercinlere koştu

Onlarca güvercine tek tek ekmek doğrayarak besledi

Sokağa çıkma izninde güvercinleri unutmadı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yaşayan 70 yaşındaki Cemil Şahin, Ramazan Bayramının ilk günü kendilerine tanınan 6 saatlik sokağa çıkma izninde aç kalan onlarca güvercini besledi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Tüm ülkede sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bayramın ilk günü, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 14.00-20.00 saatleri arasında izin verildi. Kırıkkale'de de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uyarak boş sokakların keyfini sürdü. Dışarıda gördüğü yaşıtlarıyla uzaktan bayramlaşan yaşlılar, güneşli havayı da fırsat bilerek uzun süredir çıkmadıkları kentte özgürce dolaştı. Bazıları park ve bahçelerde oturup hava alıp yürüyüş yaparken bazıları da emekli maaşlarını çekmek için bankaların yolunu tuttu. Yaklaşık 2 ay sonra ilk defa dışarı çıkan 70 yaşındaki Cemil Şahin ise, kısıtlama dolayısıyla yem bulmakta zorlanan ve kimsenin besleyemediği güvercinlere ekmek doğrayarak karınlarını doyurdu. Cumhuriyet meydanında aç kalan güvercinlere evinden getirdiği ekmekleri veren Şahin, arayı böyle değerlendirdiği için kendini daha mutlu hissettiğini dile getirdi.

"Kuşları gördüm gidip evden ekmek getirdim"

Herkesin Ramazan Bayramını kutlayarak konuşmasına başlayan Şahin, "Bu takdiri ilahi, bir şey diyemeyiz. Allah'tan gelen bir şey gökten ne yağarsa yer kabul etmek zorunda. 70 gündür ben dışarı çıkmıyorum. Geçen bir izin verdiler onu kullandık, bugün de bunu kullandık. Buradan geliyordum kuşları gördüm. Bunları sahibi yok. Bunlar aç hayvanlar. Gidip ekmek aldım evden getirdim. Bunların sahibi yok. Allah'a mahsus. Cenabı Allah'ın yarattığı hayvan ağzı yok dili yok. Tüm Müslüman aleminin bayramını kutluyorum" dedi.