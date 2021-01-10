Herkes sorunun farkında ama... - Son Dakika

Herkes sorunun farkında ama...

10.01.2021 07:32
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İnsan kaynaklı küresel ısınmanın bir sonucu olarak dünya uçuruma doğru koşar adım yol alıyor.

İnsan kaynaklı küresel ısınmanın bir sonucu olarak dünya uçuruma doğru koşar adım yol alıyor. Sıcaklık ve karbon emisyonu rekorlarını kırdığımız 2020 kapanmış olsa da yeni yıldan beklentiler çok farklı değil. Uzmanlar daha şimdiden tarihin en sıcak yıllarından birinin bize göz kırptığını söylemeye başladı. Bütün bunların nedeniyse fosil yakıtlar. Kullandığımız kömür ve petrol atmosferimizi değiştiriyor; yüksek sıcaklıklar, deniz seviyesinde yükselmeler, ekosistemlerde bozulmalar ve aşırı hava koşullarında  artış gözlemleniyor. Biliminsanları, dünyanın iki derece ısınmasının sonuçlarının milyarlarca insan için felaket olacağı görüşünde.

'Virüsten tehlikeli'

İklim Haber ve KONDA tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye'de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı 2020' araştırması sonuçlarına göre Türkiye'de her 2 kişiden 1'i iklim krizinin virüsten daha büyük bir tehlike yarattığını düşünürken her 10 kişiden 7'si iklim değişikliği nedeniyle endişeli olduğunu belirtiyor.

Çalışma, toplumun koronavirüs sonrası ekonomik toparlanma için tarım ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapılmasını istediğini de ortaya koyuyor. Toplumun yüzde 75'i iklim değişikliğine karşı yeşil alanların korunması gerektiğine inanıyor. Her 4 kişiden 3'üyse ekonomik kalkınma için ormanların kesilmesine karşı çıkıyor.

Kuraklık her yerde

Son 50 yılın en sıcak ekim ayını yaşayan ve yağmur mevsiminde beklenenin çok altında yağış olan Türkiye'nin birçok bölgesinde su sıkıntısı giderek belirgin hale geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 19. Son 10 yılın en düşük seviyesi! İzmir'de 2019'un kasım ayında metrekareye 92 kilogram yağış düşerken bu yıl metrekareye 1.5 kilogram yağmur düştü. Tahtalı Barajı'nın su seviyesi geçen yıl yüzde 65'ti, bu yıl yüzde 36. Gördes Barajı'nın su seviyesi de yüzde 3.15'e kadar geriledi. Yağışlar Karadeniz Bölgesi'nde bile azaldı. Meteoroloji verilerine göre bu düşüş yüzde 50 oranında. İçme suyu kaynakları da doğal olarak eriyor.

En sıcak ikinci yılı yaşadık

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) küresel çapta çok sayıda çevre felaketinin yaşandığı 2020'nin dünyanın en sıcak ikinci yılı olduğunu açıkladı. En ciddi ısınmaysa ortalama sıcaklığın beş derece üzerine çıkan Sibirya'da...

Çanlar kimin için çalıyor!

Havaii'deki Mauna Loa Rasathanesi'nin çanları iklim krizi için çalıyor! Atmosferdeki karbondioksit miktarı 417 ppm ile tarihi seviyede! Aşırı hava olaylarının katlanarak gezegendeki yaşamı tehlikeye atmaması için bu değerin 350 ppm'in altında olması gerekiyordu.

Greenpeace faturayı açıkladı

Greenpeace, 2020'nin son gününde yaptığı açıklamayla bu yıl iklim felaketleri nedeniyle 350 bin kişinin hayatını kaybettiğini, en az 17 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti. Krizin faturasının 2020'de 145 milyar dolar olduğunu aktaran Greenpeace, "İklim krizinin aşısı yok, değişmeliyiz" diyor. Türkiye ve dünyadaki iklim krizi bağlantılı felaketlerin derlendiği açıklamada iklim krizinin 2021'in ana gündem maddesi olması gerektiği belirtiliyor.

Herkes sorunun farkında ama...

Greenpeace, Türkiye, Karbon, Fosil, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Herkes sorunun farkında ama... - Son Dakika Magazin


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