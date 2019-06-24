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Herkes tatilde, Emre Demir Erciyes'te krosta

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir, tatil yapmıyor.

Herkes tatilde, Emre Demir Erciyes'te krosta, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir, tatil yapmıyor. Tüm oyuncular tatilin tadını çıkarırken Emre Demir, Erciyes'te kros yaparak yeni sezona hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de forma giyen en genç oyunculardan biri olan Emre Demir, yeni sezonda formayı giymek için çok çalışıyor. Takım arkadaşları tatilin tadını çıkarırken Emre Demir çalışmalarını sürdürüyor. Bir spor salonunda fitness yapan 15 yaşındaki orta saha oyuncusu, aynı zamanda Erciyes'te kros çalışması yaparak kendini yeni sezona hazırlıyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir'in geçmiş performansları şöyle:

U14 Ligi: 49 Maç 49 Gol

U15 Ligi: 3 Maç 5 Gol

U16 Ligi: 29 Maç 10 Gol

U16 Ligi: 29 Maç 10 Gol

U17 Ligi: 6 Maç 2 Gol - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:03 Kaynak: İHA
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