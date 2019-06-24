Herkes tatilde, Emre Demir Erciyes'te krosta
1 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir, tatil yapmıyor.
İstikbal Mobilya Kayserispor
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:03 Kaynak: İHA
'un genç yeteneği Emre Demir
, tatil yapmıyor. Tüm oyuncular tatilin tadını çıkarırken Emre Demir, Erciyes
'te kros yaparak yeni sezona hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de forma giyen en genç oyunculardan biri olan Emre Demir, yeni sezonda formayı giymek için çok çalışıyor. Takım arkadaşları tatilin tadını çıkarırken Emre Demir çalışmalarını sürdürüyor. Bir spor salonunda fitness yapan 15 yaşındaki orta saha oyuncusu, aynı zamanda Erciyes'te kros çalışması yaparak kendini yeni sezona hazırlıyor.
İstikbal Mobilya Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir'in geçmiş performansları şöyle:
U14 Ligi: 49 Maç 49 Gol
U15 Ligi: 3 Maç 5 Gol
U16 Ligi: 29 Maç 10 Gol
U16 Ligi: 29 Maç 10 Gol
U17 Ligi: 6 Maç 2 Gol - KAYSERİ
Hatay Büyükşehir Belediyespor yeni transferi Magarity'i açıkladı
Galatasaray Diagne'yi satacak, yıldızları açıklayacak
Emre Belözoğlu, 1 Temmuz'da sağlık kontrolünden geçecek
Spor camiasından seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu için paylaşımlar