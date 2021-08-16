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Herkes tatilde, onlar koronavirüs savaşında - Son Dakika

Herkes tatilde, onlar koronavirüs savaşında

16.08.2021 12:42

Herkes tatilde, onlar koronavirüs savaşında Bilinçsiz tatil keyfi onları hastaneye mahkum ediyor Sağlık çalışanları 2 yıldır tatile çıkamadı Vaka sayıları artıyor, aşısız tatilcilerin çilesini nöbette mahkum kalan sağlıkçılar çekiyor.

Herkes tatilde, onlar koronavirüs savaşında

Bilinçsiz tatil keyfi onları hastaneye mahkum ediyor

Sağlık çalışanları 2 yıldır tatile çıkamadı

DİYARBAKIR - Vaka sayıları artıyor, aşısız tatilcilerin çilesini nöbette mahkum kalan sağlıkçılar çekiyor. 2 yıla aşkındır tatil yapamayan sağlıkçılar, ailelerine kavuşmak için aşıya davet ediyor.

Korona virüs vaka sayıları gün geçtikçe artmaya devam ederken, aşılanma oranı ise birçok illeri kırmızı haritadan çıkartamadı. Pandemi süresince hastanede yoğun bakım ünitelerinde nöbetlerde olan sağlık çalışanları bu yılda tatile çıkamadı. Aşısız tatilcilerin ortaya çıkardığı korkutan haritaların çilesini çeken sağlık çalışanları, ailelerini görmeye hasret kaldı. Diyarbakır'da da ailelerine kavuşamayan veya çocuklarıyla vakit geçiremeyen sağlık çalışanları, aşısız ve kurallara uymayan tatile giderek eğlenen, düğün, taziye, kafelerde bir araya gelen vatandaşları aşılanmaya davet etti.

"Sağlık çalışanları bitmiş durumda"

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, sağlık çalışanlarını düşünerekten vatandaşların hassasiyet göstermesi gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Tekin, "Şuan sağlık çalışanları tarafından baktığımız zaman sağlık çalışanları gerçekten artık bitmiş bir durumdalar, özellikle yaz dönemi biliyorsunuz tatil dönemi çoğu kişi izin yapamamıştı. Son 2 yıl içinde şuan vaka sayılarının artışı ile birlikte sıkıntı yaşıyoruz. Sağlık çalışanları çok büyük özveri gösteriyorlar, sağlık çalışanları arasında şuan pozitif oranımız çok düşük özellikle aşılanma sonrası ama 2 doz Sinovac aşı olan sağlık çalışanlarımız yavaş yavaş pozitiflik görebiliyor. Onlar bir an önce acilen 2 doz Biontech aşısını aşılanmasını istiyoruz ve aşılamaya çalışıyoruz. Bu süreçte sağlık çalışanlarını düşünerek gerçekten halkımı bu konuda da hassasiyetlerini gösterip, tedbirlere uyarak sağlıkçıların iş gününü azaltması bizim açımızdan da çok çok önemli olacaktır" dedi.

Kimsenin çalışmak istemediği yerlerde korkusuzca nöbet tuttular

Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, sağlık çalışanlarının 2 yıl boyunca özverile çalıştıklarını kimsenin çalışmak istemediği alanlarda nöbet tuttuklarını vurguladı. Prof. Dr. Tekin, "Pandemi başladığından beri 2 yıl boyunca sağlık çalışanları çok çok özveri gösterdiler çoğu koronavirüse yakalandı, yoğun bakımda çalıştı, kimsenin çalışmak istemediği yerde sağlıkçılar çalıştı. Ama halkımıza baktığımız zaman vatandaşlarımız tatile gidiyor, kafelerde eğleniyorlar, düğünlere gidiyorlar, eğlencelerden vazgeçmiyorlar. Her türlü rahatlığı kendi istedikleri şekilde yaşam tarzlarını devam edebiliyorlar, ama bu şeylerin hiçbir şekilde sağlıkçılara yansıması yok çoğu sağlıkçı tatil yapmamış halde ve yapamıyor vaka artışlarından dolayı. Yani sonuçta bizim de buna ihtiyacımız var, bunu düşünerek vatandaşlarımız en azından sağlıkçıları düşünerekten bu konuda daha hassas davranıp, en azından sağlıkçıların iş gününü azaltmaya gitmeleri bizi çok mutlu edecektir. Sağlık çalışanları ailelerini göremiyor çoğunu biliyorum ki nöbetlerden yoğun çalışmalardan zaten, çoğu nöbet çıkışı eve gidip uyumak zorunda kalıyor. Çoluk çocuğuna vakit ayıramıyor, diğer gün nöbete geliyor. Yoğun iş gününden sonra eve geliyor çocuklarıyla vakit geçiremiyor çünkü, pert halde artık çok yorgun bir halde. Çünkü maskeyle çalışıyor düşünün, çok hasta var tedavileri çok fazla sürekli koşturma, gerçekten sağlık çalışanları olarak yetişemiyoruz. Gerçekten bir hastaya giderken diğeri eksik kalabiliyor, özveri gösteriyorsun koşturuyorsunuz, bir dakika oturup su bile içermiyorsunuz. Böyle bir ortamda hep şunu söylüyorum, keşke sağlıklı bireyleri bir gün hastaneye getirip bizleri bir görseler. Bir Covid-19 hastası görseler emin olun ki hayatları boyunca maskeyi çıkarmazlar diye düşünüyorum. O kadar ciddi bir şekilde bu konu önemli ve şuan yatan hastaların birçoğunun söylediği şey şu, 'bu hastalık bu kadar kötü olduğunu bilseydik asla ve asla dışarıya çıkmazdık, çok dikkat ederdik ya da bir an önce aşılanırdık'. Ama iş içten geçmeden aşılanalım maskemizi takalım ve mesafeye, kalabalık ortamlardan uzak durarak hastalanmanın önüne geçelim" diye konuştu.

Herkes tatilde, onlar koronavirüs savaşında
Herkes tatilde, onlar koronavirüs savaşında
Herkes tatilde, onlar koronavirüs savaşında
Herkes tatilde, onlar koronavirüs savaşında

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Pandemi, Mahkum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Herkes tatilde, onlar koronavirüs savaşında - Son Dakika


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