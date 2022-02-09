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Herkes TBMM lokantasında gündem olan Vişneli Tayfır'ın tarifini arıyor! İşte o tatlının tarifi - Son Dakika

Herkes TBMM lokantasında gündem olan Vişneli Tayfır'ın tarifini arıyor! İşte o tatlının tarifi

09.02.2022 11:01
Herkes TBMM lokantasında gündem olan Vişneli Tayfır'ın tarifini arıyor! İşte o tatlının tarifi

TBMM'de vekillere hizmet veren lokantadaki yeme içme fiyatları önceki gün gündem olmuştu. Adisyonda göze çarpan "Vişneli Tayfır" tatlısı ise merak edilmeye başlandı. İşte Meclis'te vekillerin gözde tatlılarından biri olarak bilinen Vişneli Tayfır'ın tarifi...

Türkiye'de dolar kurundaki dalgalanmanın ardından enflasyon verileri de ciddi seviyelere ulaştı. Özellikle ayçiçek yağı ve sebze fiyatlarına büyük bir zam yapıldı. Hal böyleyken maaşları nedeniyle sık sık gündem olan milletvekillerinin yemek yediği Meclis lokantasının fiyatları da bir kez daha tartışılmaya başlandı.

ADİSYON GÜNDEM OLDU

Meclis lokantasında bir milletvekilinin yediği şeylere ödediği ücretleri gösteren adisyon önceki günün en çok konuşulanları arasındaydı. Adisyondaki Vişneli Tayfır tatlısı da herkesin dikkatini çekti.

MİLLETVEKİLLERİNİN GÖZDESİ

Vişneli Tayfır tatlısının Meclis'te en çok tüketilen tatlıların başında geldiği ve milletvekillerinin konuklarına bu tatlıdan ısmarladıkları belirtildi. Ayrıca bu tatlının diğer adının da "Meclis tatlısı" olduğu öğrenildi. Meclis lokantasında kasesi 6 TL'den satılan tatlının tarifi merak edilmeye başlandı.

TBMM lokantasında milletvekillerinin gözde tatlısı! Herkes Vişneli Tayfır'ın tarifini arıyor

VİŞNELİ TAYFIR TATLISI NASIL YAPILIR?

İşte enfes bir Vişneli Tayfır tatlısı yapmak için uygulamanız gereken adımlar... Vişneli Tayfır daha önce ismi nedeniyle Meclis menüsünden çıkarılmış ve bir yıl sonra adı değiştirilerek yeniden menüye eklenmişti. Bir tencereye bir paket vanilyalı pudingi ve vişne suyunu boşaltıp kaynatınız. Ardından karışımı bir cam tepsiye boşaltınız. Soğuyan karışıma bisküvileri parçalayıp ekleyiniz. Başka bir tencerede irmik süt ve şekeri kavurunuz. Koyulaşana kadar karıştırınız. Bu karışımı da bisküvilerin üzerine boşaltıp cam tepsiyi soğuk bir yerde bekletiniz daha sonra buzdolabına koyup bir gün boyunca kesmeyiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ OLMAZSA OLMAZ

Krema için vanilya hariç bütün malzemeler karıştırılıp pişirilir. Piştikten sonra içine vanilya ilave edilir ve soğumaya bırakılır. Soğuyan kremaya toz krem şanti ilave edilerek 5 dakika kadar çırpılır. Bor cama kedi dili bisküviler dizilir ve üzeri şekerli sütle ıslatılır. Çırpılan krema üzerine dökülür ve vişneler dizilir. Daha sonra jölesi için malzemeler karıştırılarak pişirilir. Son olarak jöle de üzerine dökülüp soğumaya bırakılır. 1 gece buzdolabında dinlendirilir. Üzeri hindistan cevizi ile süslenir.

VİŞNELİ TAYFIR MALZEMELERİ

  • Malzemeler
  • 1 paket kedi dili bisküvi
  • Kreması İçin;
  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı şeker
  • 4 yemek kaşığı un
  • 3 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket toz krem şanti
  • Jölesi İçin;
  • 1, 5 su bardağı vişne suyu
  • 1, 5 su bardağı su
  • 5 kaşık şeker
  • 2 kaşık mısır nişastası
  • 1 paket vanilya
YORUMLAR (2)
  • GÖZDE KARAKURT: Bole hukumete yazıklar olsun mıllet kuru ekmek alamıyo ac ac ınsanlar aglıyo sokaklarda hersey ates pahası olmus kımse elını bıseye suremezken onlar belese halkın hakkını yıyo haram olsun onca garıbanın oksuzun alın terı dokup para kazanmaya calısan ınsanların hakkı bogazınızdan sırtınızdan cıksın!guzel ulkemı guzel ınsanlarımızı maf ettıler beter olsunlar Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Kamil Toygar : Hani bu Meclis milletin meclisi ya acaba bende gitsem burada bu fiyatlardan bende yiyebilirmiyim yemek dışarda herşey uçuk vatandaş olarak bu vekil maaşlarının belki yüzde 10 unu alıyorum onlar bu kadar maaşla burda bu kadar ucuza yemek yiyorsa benimde yemem lazım heralde TÜİK rakamları buradan alarak enflasyon hesaplıyor Cevap Yaz 29 2 Yayından Kaldır
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Son Dakika Yaşam Herkes TBMM lokantasında gündem olan Vişneli Tayfır'ın tarifini arıyor! İşte o tatlının tarifi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Herkes TBMM lokantasında gündem olan Vişneli Tayfır'ın tarifini arıyor! İşte o tatlının tarifi - Son Dakika
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