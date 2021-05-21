Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi

Kendisine yönelik operasyonlardan sonra YouTube kanalından yayınlandığı videolar ile ortaya tartışma yaratan iddialar atan Sedat Peker, gündemden düşmüyor.

ÜNLÜLER FOTOĞRAF SİLME YARIŞINA GİRDİ

Yurt dışında bulunan ve video yayınlamaya devam eden Peker'in tartışmaların odağında yer alması sonrasında birçok ünlü isim Peker ile olan fotoğraflarını silme yarışına girdi. Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği isimlerden biri de İsmail Türüt oldu.

Peker'e yakınlığıyla bilinen, hatta Peker için şarkı yazan Türüt'ün sosyal medya hesabında yer alan Peker ile çekilmiş fotoğrafını silmediği görüldü. İkilinin karesi, 11 Mart 2018 tarihinde paylaşıldı.

İşte Sedat Peker'in o paylaşımı;