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Herkes uyuduğunu sandı ama o hayatını kaybetmişti - Son Dakika

Herkes uyuduğunu sandı ama o hayatını kaybetmişti

02.02.2022 15:24

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde gittiği kahvehanede söylediği çayı içemeden yaşamını yitirdi. Kahvehanedekilerin uyuduğunu düşündükleri 53 yaşındaki Hüdaverdi Örkütoğlu'nun kesin ölüm nedeni otopsi neticesinde belli olacak.

Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana gelen olayda ilçede ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağladığı öğrenilen 53 yaşındaki Hüdaverdi Örkütoğlu, gittiği kahvehanede çay söyledi. Örkütoğlu, bir süre sonra başını oturduğu masaya koydu.

Ecel kahvehanede yakaladı! Çevredekiler uyduğunu sandı ama çoktan ölmüştü

UYUDUĞUNU SANDILAR

Acı olay, kahvehanedekilerin uyuduğunu düşündüğü Örkütoğlu'nu uyandırmak için yanına gittiklerinde ortaya çıktı. Örkütoğlu'nun kendilerine tepki vermemesi üzerine vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ecel kahvehanede yakaladı! Çevredekiler uyduğunu sandı ama çoktan ölmüştü

HAYATINI KAYBETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Hüdaverdi Örkütoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Ecel kahvehanede yakaladı! Çevredekiler uyduğunu sandı ama çoktan ölmüştü

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Olay yerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen incelemeler sonrasında Örkütoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan otopsi merkezine gönderildi.

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Pamukova, Sakarya, Otopsi, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Herkes uyuduğunu sandı ama o hayatını kaybetmişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Herkes uyuduğunu sandı ama o hayatını kaybetmişti - Son Dakika
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